[VIDEO] Fortnite je u najnovijem ograničenom eventu odlučio ponovno kopirati jednu vrlo popularnu igru

Način igre se, ironično, zove Impostors te vas stavlja u ulogu člana posade koja nastoji dovršiti misiju dok im pri tome smetaju uljezi. Zvuči poznato?

Epic Games je izbacio vremenski ograničeni događaju u Fortiteu u kojem, bez da previše okolišamo, igrate Among Us. U igri sudjeluju dva tima od osam igrača i dva uljeza (koje Epic nije ni nastojao preimenovati).

Uglavnom, akcija se odvija u unutrašnjosti baze i zove se The Bridge . Agenti moraju obavljati razne zadatke kako bi došli do kraja misije na sigurniji način, dok su uljezi tu da zakompliciraju stvari. Nakon što pronađu mrtvo tijelo, svi članovi posade mogu glasati tko je sumnjiv te ga izbaciti. Tračak inovativnosti nalazi se u potrebnoj brzini glasanja koje se odvija preko brzog izbornika i emotikona.

Kao uljez vaš je zadatak sabotirati misiju. Na raspolaganju su vam trikovi poput gašenja sustava, teleportiranja likova po mapi i maskiranja agenata i uljeza u istog lika, bananu Peelyja.

Epicu je ovo drugi put što su pokrali Innersloth koji je, eto, pokrao društvenu igru Werewolf / Mafia. Tvorci Among Usa, hita koji je popularizirao internetsku varijantu društvene igre koja potiče konflikt informirane manjine i neinformirane većine, na Twitteru su objavili da im je žao što ih Epic nije pozvao da im pomognu napraviti Among Us unutar Fortnitea. Epic, u maniri jednog poznatog internetskog stripa, na cijelu stvar nije odgovorio.