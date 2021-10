Netflix prihodom i brojem novih korisnika nadmašio očekivanja

Ako pandemija koronavirusa jenja i ne dođe do drugih neugodnih iznenađenja možemo očekivati veći broj novih originalnih naslova tijekom 2022. godine

Najavili su kako do kraja ove godine planiraju dodati 8,5 milijuna korisnika koji će plaćati pretplatu, naspram 8,32 milijuna koliko su očekivali analitičari. Ipak, 25,9 milijuna korisnika iz prve polovice 2020. i dalje će ostaje nedodirljivi rekord.

Netflix će također od sad izvješćivati o broju pogledanih sati umjesto o broju korisničkih računa jer smatraju kako je to bolji indikator uspjeha pojedinih naslova i zadovoljstva korisnika.

Tijekom ovog tromjesječja više bi popularnih naslova trebalo ponovno krenuti s prikazivanjem. Među njima su Witcher, You, Tiger King i Kobra Kai, a možemo očekivati i premijere kao što su Red Notice i Don't Look Up.

