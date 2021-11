[VIDEO] Ne znate što zaigrati? Pobrojali smo šest najboljih igara za PlayStation 5

Od akcijskih avantura do platformera - ovo su najbolje igre koje možete zaigrati na Sonyjevoj konzoli nove generacije

Pomalo je čudno započeti listu najboljih igara za PlayStation 5 onom koju korisnici dobivaju s konzolom, no ako ste ga nekim slučajem previdjeli ili, kao što to ponekad zna biti, izbrisali kako biste oslobodili više mjesta za nebrušene dragulje poput Call of Dutyja, predlažemo da odete u katalog i instalirate je još jednom. Zašto? Zato što je riječ o fantastično izrađenoj i vrlo zabavnoj demonstraciji moći nove konzole koja koristi neke od najboljih haptičkih efekata na platformi. Riječ je, naravno, o platformskoj igri koju će 'majstori' završiti za manje od šest sati, no koja je po nama vrlo važan korak prema sveobuhvatnijem iskustvu PlayStationa 5.

Control: Ultimate Edition

Bluepointov revamp Demon’s Soulsa nije igra za svakog - kao ni ostatak opusa From Softwarea. Izvorni Demon's Souls bio je hit 2009. te je etablirao formulu koja će se provlačiti kroz sve od Dark Soulsa do Sekira. Štoviše, danas se mnoge igre vole zvati souls like zbog usporedive težine i velikog oslanjanja na dobar tajming. Ako tražite detaljniji opis žanra, on uključuje tumaranje labirintima, borbu protiv monstruma koji vas mogu ubiti jednim ili dvama dobro odmjerenim udarcima, kao i vrlo neugodnu mehaniku u kojoj nakon smrti morate otići do mjesta na kojem ste poginuli kako biste sakupili iskustvo koje leži pod nogama vašeg ubojice.

Kao svojevrstan začetnik žanra, Demon's Souls krcat je gore navedenim elementima, a njegova najnovija verzija za PS5 je bez dvojbe predivna.

God of War