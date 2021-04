[VIDEO] Musk se pohvalio: Majmun igra Pong pomoću uma

U najnovijem YouTube videu kompanije poznate po razvoju sučelja između mozga i strojeva moguće je vidjeti majmuna koji, sudeći prema autorima, kontrolira videoigru putem misli

Neuralink, kompanija specijalizirana za razvoj neuralnih sučelja objavila je video na YouTubeu u kojem možemo vidjeti majmuna koji navodno kontrolira videoigru pomoću misli.

Riječ je o Pageru, devetogodišnjem makaku kojem su tamošnji znanstvenici u glavu ugradili Nerualink čip šest tjedana prije snimanja videa. Prvo su ga naučili igrati videoigre pomoću joysticka u zamjenu za frape od banane koji je mogao piti kroz metalnu slamku. Dok je to radio, Neuralink je snimao informacije o aktivnosti neurona te naučio da predvidi kretnje ruke. Nakon što su snimili ponašanje, znanstvenici su majmunu oduzeli joystick, no on je unatoč tome mogao kontrolirati igru pomoću misli.