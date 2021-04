Hrvatska među najboljima u Europi - više od 21 tisuće građana educira se o umjetnoj inteligenciji

Projekt je naišao na snažnu potporu poslovne i akademske zajednice, a u AI Challenge program uključilo se preko 70 organizacija. Zbog izvrsnog uspjeha projekta Elements of AI, hrvatskim je polaznicima na istoj stranici omogućeno polaganje drugog koraka tečaja - Building AI

Besplatni tečaj o umjetnoj inteligenciji, Elements of AI od predstavljanja krajem studenog prošle godine upisalo je više od 21 tisuću Hrvata, čime je prijeđena polovica cilja od 40 tisuća polaznika iz Hrvatske. Projekt je naišao na veliku potporu domaće javnosti, pogotovo u poslovnim i akademskim krugovima, a zbog ovog izvrsnog uspjeha građanima je od danas na raspolaganju nastavak tečaja - Building AI.

Hrvatska je, uz Finsku kao zemlju domaćina, ostvarila najbolji 10-dnevni start od svih zemalja Europske unije i u tako kratkom roku zabilježila 10 tisuća polaznika. Elements of AI ubrzo po predstavljanju postao je prepoznatljiv u poslovnoj zajednici te simbol ulaganja u edukaciju i razvoj znanja i vještina, a polaznici redom ističu kako im je tečaj dao bolji uvid u svijet umjetne inteligencije.

'Zagrebačka banka među prvima je podržala projekt 'Elements of AI' koji omogućuje razvijanje naprednih znanja i vještina baziranih na digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji koja će biti ključna u budućnosti. Od samog početka naši zaposlenici su prepoznali važnost ove edukacije i iskazali veliki interes za uključivanjem, a s obzirom na njenu sve veću popularnost, očekujemo da će interes nastaviti rasti. Napretkom tehnologije i digitalnih alata, umjetna inteligencija postaje sve važnija u bankarskom sektoru jer nam omogućuje da povećamo produktivnost, smanjimo operativni rad i mogućnost ljudske pogreške, donosimo brze odluke temeljene na podacima i poboljšamo iskustvo klijenata', izjavila je Nikolina Zečić, direktorica upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja u Zagrebačkoj banci.

U Hrvatskoj je pokrenut i poseban program namijenjen organizacijama da potaknu svoje zaposlenike na upisivanje tečaja - AI Challenge u koji se do sada uključilo više od 70 kompanija, institucija i udruga. Među njima je i Microsoft, tvrtka koja je poznata po utjecaju u promicanju važnosti tehnologija u Hrvatskoj i svijetu. 'Microsoft je u ljeto 2020. godine pokrenuo globalnu inicijativu stjecanja digitalnih vještina, a prije nepuna dva tjedna zajedno s Algebrom smo predstavili i lokalnu inačicu koja nezaposlenima i svima koji žele unaprijediti svoje vještine omogućava besplatno online učenje i stjecanje globalno traženih Microsoft certifikata. Zato nas posebno veseli i to što je više od 20.000 ljudi prošlo tečaj Elements of AI. Umjetna inteligencija je tehnologija koja mijenja cijelo društvo i naš način života jer može riješiti neke od najvećih društvenih izazova u područjima poput zdravlja ili okoliša. Ovakve edukacije su izuzetno bitne da bismo je demistificirali, prihvatili i koristili, a sve u skladu s našim zajedničkim ciljem da postanemo globalno konkurentniji, za što su ključni obrazovanje, digitalne vještine i znanje o inovativnim tehnologijama', komentirala je Tatjana Skoko, direktorica Microsofta Hrvatska.



Elements of AI su 2019. zajedničkim snagama razvili Sveučilište u Helsinkiju i tehnološka kompanija Reaktor, a nositelj projekta u Hrvatskoj je Udruga CroAI. Popularizaciju umjetne inteligencije podržali su i sveučilišni partneri projekta – Sveučilište u Zagrebu, ali i Vlada Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Finske te brojni istaknuti članovi akademske i poslovne zajednice. Tečaj je prilagođen na hrvatski jezik te je za sve polaznike u potpunosti besplatan. Edukacija se sastoji od šest poglavlja te sadrži 25 vježbi, a za njezino završavanje u prosjeku je potrebno 25 sati. Svi polaznici po završetku edukacije dobivaju AI certifikat, a za savladavanje tečaja nije potrebno predznanje u području programiranja.

Nadogradnja tečaju, Building AI od danas je dostupan na istoj web stranici na engleskom jeziku. Više detalja kao i prijavu na tečaj možete pronaći na službenoj web stranici.