[VIDEO] Gejming poslastice: Ove igre želimo zaigrati u siječnju

Premda siječanj 2022. predstavlja relativno spor mjesec za svijet videoigara, neki veliki naslovi dolaze na PC, a vlasnici Switcha dobivaju nove Pokemon Legendse

Ovog mjeseca tako ćemo moći zaigrati nastavak indie naslova Windjammers , a on će 20. siječnja sletjeti na PC i ostale platforme. Tu je i THQ-ov Expeditions: Rome, koji će također izaći 20. siječnja. Na koncu, tu je Rainbow Six Extraction, a koji, kao i druga dva velika naslova, izlazi 20. siječnja.

Prva velika igra koja dolazi na PC je Monster Hunter Rise , a na računala je stigla 12. siječnja. Premda fanovi željno iščekuju God of War: Ragnarok, God of War iz 2018. konačno će doći na PC 14. siječnja. Oba naslova su, podsjetimo, pripadala ekskluzivnim platformama, što je na koncu jako dobra vijest za sve vlasnike PC-ja.

Pokemon Legends Arceus, najveća u cijelosti originalna videoigra u kojoj treneri Pokemona putuju u regiju Hisui, čeka nas 28. siječnja. Premda igra nije u cijelosti otvorena, Legends Arceus nastoji 'protresti' koncept igara s Pokemonima na nekoliko vrlo bitnih načina. Nintendo i Game Freak prije izlaska najavili su nekoliko priča u kojima se prikazuju novi glavni likovi, kao i fakcije poput Ginko Guilda. Jedino što nam preostaje je nadati se da će igra opravdati ambiciozne najave te da će ljubitelji serijala dobiti ono što su tražili.

Uncharted: Legacy Of Thieves dolazi krajem mjeseca

PlayStation 28. siječnja izbacuje Uncharted: Legacy of Thieves za PC i PS5. Kolekcija uključuje unaprijeđene vizuale i nadogradnje za Uncharted 4: A Thief's End i Uncharted: The Lost Legacy. Nadalje, svi koji već imaju verzije za PS4 mogu platiti deset eura za nadogradnju umjesto pune cijene.

Siječanj u znaku zatišja

Kao što to obično ide, svi spomenuti datumi se u nekom trenu mogu promijeniti, no s obzirom na to da smo tako blizu datumu izlaska, to je sve manje izvjesno. Siječanj je, premda sporiji u odnosu na ostatak godine, i dalje mjesec u kojem ćemo se moći veseliti novim naslovima, uključujući neke ekskluzive koje su konačno došle na PC.