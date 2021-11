Ne znate što zaigrati na smartfonu? Odabrali smo pet sjajnih videoigara za gejming u hodu

Ako tražite igre koje ćete moći nositi sa sobom, donosimo vam pet prijedloga koji će, uz malo sreće, zadovoljiti vašu potrebu za mobilnom digitalnom zabavom

Koliko god mi to nijekali, tržište mobilnih videoigara i danas je najunosnija grana gejming industrije. Ako vam trebaju dokazi, uzmite u obzir to da su 2018. igre za smartfone zauzimale skoro pedeset posto globalne zarade na videoigrama. Nekad su postojale u drugom svijetu, odijeljenom od naslova za PC, no zahvaljujući naslovima poput Fortnitea stvari su se malo 'zamuljale'. Prije nego što nas zapitate zašto nismo na listu stavili i Epicov popularni naslov, recimo samo da ga se uopće ne isplati igrati na mobitelu osim ako za to koristite vanjski kontroler.

The Banner Saga