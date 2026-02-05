FOTO, VIDEO Dalmaciju pogodila ciklona kakvu ne pamte desetljećima, pogledajte prizore

Olujno jugo i nagla plima pretvorili su večer duž srednje Dalmacije u borbu s morem koje je prešlo svoje granice. Rive su se našle pod vodom, a valovi su bez zadrške ulazili u kuće i poslovne prostore uz obalu

Najizraženije je bilo u Trogiru i u svih sedam Kaštela, dok je more prekrilo dijelove obale na splitskim Bačvica i Firula. Slične prizore bilježili su i u Vranjic, Omiš, Hvar, Vodice te na Korčula, javlja Slobodna Dalmacija. Podaci s automatske postaje DHMZ na Marjan pokazali su orkanske udare juga jače od 130 km/h. Mareografi u srednjoj Dalmaciji izmjerili su razinu mora više od 70 centimetara iznad uobičajene, a vrhunac plime zabilježen je između 18 i 21 sat.

Orkansko jugo potopilo je dijelove Dalmacije, ovakvu plimu ne pamte desetljećima. Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

U Kaštelima je nevrijeme bilo posebno snažno. Nevera praćena olujnim jugom zahvatila je šire područje oko 20 sati, uz snažan jugoistočni vjetar koji je u naletima dosezao oko 60 kilometara na sat. ‘U sve objekte je prodrlo more, građani pomažu jedni drugima. Oni koji nisu uz more spuštaju se pomoći prijateljima, rodbini i kome god treba’, ispričala je čitateljica iz Kaštel Novog.

