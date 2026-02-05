MORE PRODLO U OBJEKTE

FOTO, VIDEO Dalmaciju pogodila ciklona kakvu ne pamte desetljećima, pogledajte prizore

Dalmaciju je pogodila ciklonalna plima kakva se ne pamti zadnjih desetljeća
Olujno jugo i nagla plima pretvorili su večer duž srednje Dalmacije u borbu s morem koje je prešlo svoje granice. Rive su se našle pod vodom, a valovi su bez zadrške ulazili u kuće i poslovne prostore uz obalu

Najizraženije je bilo u Trogiru i u svih sedam Kaštela, dok je more prekrilo dijelove obale na splitskim Bačvica i Firula. Slične prizore bilježili su i u Vranjic, Omiš, Hvar, Vodice te na Korčula, javlja Slobodna Dalmacija.

Podaci s automatske postaje DHMZ na Marjan pokazali su orkanske udare juga jače od 130 km/h. Mareografi u srednjoj Dalmaciji izmjerili su razinu mora više od 70 centimetara iznad uobičajene, a vrhunac plime zabilježen je između 18 i 21 sat.

Orkansko jugo potopilo je dijelove Dalmacije, ovakvu plimu ne pamte desetljećima. Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

U Kaštelima je nevrijeme bilo posebno snažno. Nevera praćena olujnim jugom zahvatila je šire područje oko 20 sati, uz snažan jugoistočni vjetar koji je u naletima dosezao oko 60 kilometara na sat.

‘U sve objekte je prodrlo more, građani pomažu jedni drugima. Oni koji nisu uz more spuštaju se pomoći prijateljima, rodbini i kome god treba’, ispričala je čitateljica iz Kaštel Novog.

Ciklonalna plima u Kaštelima Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

Vatrogasci dobili na desetke dojava

Vatrogasci su tijekom večeri zaprimili oko 50 dojava. More je poplavilo kuće, ulice i objekte uz rivu u svih sedam Kaštela.

‘Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava’, rekao je vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Dodao je kako su vatrogasci ispumpavali vodu iz objekata udaljenijih od rive, dok uz samu obalu to nije moguće dok se more ne povuče. Na terenu su bila dva vozila s deset vatrogasaca, a građanima je savjetovano da na vrata postave vreće s pijeskom ili improvizirane brane kako bi pokušali zaustaviti prodor mora.

