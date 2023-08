Vestern klasik Red Dead Redemption uskoro dolazi na PlayStation 4 i Switch

Premda nije riječ o restauriranoj igri, novi stari Red Dead dolazi u jeku nekolicine drugih uskrsliha klasika, uključujući Dead Space, Resident Evil 4, Advance Wars, Link's Awakening i Final Fantasy VII (čiji nastavak dolazi ove godine), System Shock, The Last of Us i nadolazeći projekti poput Witchera i Super Mario RPG-a.

Naravno Red Dead nije jedina igra koja će uskoro doći iz Rockstara. Prošle je godine proizvođač potvrdio da će Grand Theft Auto 6 zbilja izaći - nakon što su hakeri na internet pustili preko 90 neslužbenih videa.