Microsoft pod istragom u Italiji

Proizvođač Windowsa 'možda nije dovoljno jasno' informirao potrošače da je usluga Microsoft 365 integrirana s alatima umjetne inteligencije Copilot i Designer, navodi AGCM u obrazloženju odluke o pokretanju istrage. Potrošači su, kako se čini, automatski prebačeni na skuplji pretplatnički paket, ako nisu iskoristili pravo da ga odbiju, dodao je regulator u priopćenju.

Takvo ponašanje potencijalno predstavlja povredu propisa o pravima potrošača koji nisu imali dovoljno informacija da procijene promjene u usluzi pa nisu mogli upućeno donijeti odluku o produljenju pretplate, stoji u priopćenju.

Microsoftovo informiranje o promjeni potencijalno predstavlja i 'agresivnu' praksu jer se čini da je potrošačima ograničilo slobodu izbora. Iz američkog softverskog diva nisu odmah bili dostupni za komentar talijanske istrage, napominje Reuters.