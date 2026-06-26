POVREDA PRAVA POTROŠAČA

Microsoft pod istragom u Italiji

L. Š. / Hina

26.06.2026 u 15:16

Microsoft
Microsoft Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
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Talijanski regulator objavio je u petak da je pokrenuo istragu kako bi utvrdio je li Microsoft primjereno obavijestio potrošače o promjenama u paketu 'Microsoft 365', uz uključivanje alata za umjetnu inteligenciju koji su nosili i višu cijenu usluge

Proizvođač Windowsa 'možda nije dovoljno jasno' informirao potrošače da je usluga Microsoft 365 integrirana s alatima umjetne inteligencije Copilot i Designer, navodi AGCM u obrazloženju odluke o pokretanju istrage. Potrošači su, kako se čini, automatski prebačeni na skuplji pretplatnički paket, ako nisu iskoristili pravo da ga odbiju, dodao je regulator u priopćenju.

Takvo ponašanje potencijalno predstavlja povredu propisa o pravima potrošača koji nisu imali dovoljno informacija da procijene promjene u usluzi pa nisu mogli upućeno donijeti odluku o produljenju pretplate, stoji u priopćenju.

Microsoftovo informiranje o promjeni potencijalno predstavlja i 'agresivnu' praksu jer se čini da je potrošačima ograničilo slobodu izbora. Iz američkog softverskog diva nisu odmah bili dostupni za komentar talijanske istrage, napominje Reuters.

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