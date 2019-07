Velike su šanse da ste se zabavljali uz ovu aplikaciju, a evo što je ona radila s vašom listom prijatelja na Facebooku

Mobilna aplikacija koja 'pomlađuje' i 'postaruje' fotografije postala je jako popularna, no sigurnosni stručnjaci predlažu korisnicima da budu vrlo oprezni

Niti tjedan dana kasnije, viralni program za manipulaciju fotografijama opet je prozvan zbog naoko besmislene funkcije koja od korisnika koji se prijave putem Facebooka traži njihovu listu prijatelja . Prema autorima aplikacije, riječ je o nečemu što se može izbjeći te što je korišteno za izravno dijeljenje slika sa željenim kontaktima na Zuckerbergovoj društvenoj mreži. Problem je, doduše, što je dijalog za slanje liste prijatelja ostao u FaceAppu i nakon micanja funkcije, naglašava The Hacker News .

Zbrojimo li ovaj neobični gaf sa već čudnim pravilima korištenja dobjamo dovoljno razloga za barem malu dozu opreza. Podsjetimo, FaceApp je potpuno normalno moguće koristiti i bez ikakve prijave, no to ne ulijeva previše pouzdanja uzme li se u obzir to da bez eksplicitnog korisničkog zahtjeva fotografije mogu kod developera ostati zauvijek.

Dio kritičara ovog lova na vještice previde gleda kao slučajne greške na koje ne treba obraćati pažnju te koje se vrlo lako mogu zaobići. Drugi koji su svjesni razine informatičke pismenosti prosječnog korisnika smartfona izrazili su dozu zabrinutosti.