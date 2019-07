Pametni telefoni Samsung Galaxy A serije za nezaboravne ljetne uspomene

Ljeto je u punom sjaju, a s najtoplijim godišnjim dobom stiglo je i vrijeme odmora, putovanja i druženja. Idealan odmor danas je teško zamisliti bez pametnog telefona, pogotovo onog koji će osigurati nezaboravne uspomene s ljetovanja

Kako bi vam godišnji odmor ostao u najboljem pamćenju, u moru dostupnih uređaja izdvojili smo pametne telefone iz Samsung Galaxy A serije koju odlikuju vrhunske inovacije i značajke po pristupačnoj cijeni. Ovi uređaji imaju sve što je potrebno za kreiranje trajnih uspomena na ljetne dane - najveći i najsvjetliji zaslon za pregledavanje sadržaja, širokokutnu kameru s trostrukim lećama i snažnu bateriju koja ne zahtijeva često punjenje.

Samsung Galaxy A40 pametni je telefon elegantnog i atraktivnog dizajna, s kojim ćete nesmetano zabilježiti omiljene trenutke vašeg ljetovanja. Karakterizira ga dvostruka kamera koja omogućuje širokokutne snimke do 123°, inteligentni optimizator scene te snažna prednja kamera od 25 MP za najbolje selfije već u prvom pokušaju. Uz to, 5,9-inčni Infinity-U zaslon od ruba do ruba nudi nezaboravni vizualni doživljaj. Bez obzira radi li se o gledanju najnovije serije i glazbenih spotova tijekom popodnevnog odmora, streamingu ili igranju videoigara, Full HD+ AMOLED zaslon uvijek pruža izvanrednu kvalitetu i jasnoću slike.