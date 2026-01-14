Slackbot ulazi u novu fazu: Salesforce ga pretvara u AI 'superagenta'

Nova verzija Slackbota predstavljena je u utorak i dostupna je korisnicima paketa Business+ i Enterprise+. Prema navodima tvrtke, Slackbot sada može pronalaženje informacija, pisanje e-mailova, zakazivanje sastanaka i obavljanje niza administrativnih zadataka, i to sve unutar Slacka.

Ključna novost je mogućnost povezivanja s drugim poslovnim alatima poput Microsoft Teamsa i Google Drivea, pod uvjetom da korisnik da dopuštenje. Time zaposlenici mogu raditi preko više aplikacija bez napuštanja Slacka.

Salesforce, kao i njegovi konkurenti u segmentu poslovnog softvera, posljednjih mjeseci intenzivno ulaže u AI proizvode kako bi zadržao i proširio tržišni udio. Redizajnirani Slackbot dio je šire strategije u kojoj se umjetna inteligencija sve više ugrađuje u temeljne proizvode tvrtke.

Iako je nova verzija Slackbota prvi put najavljena još u listopadu na Salesforceovoj konferenciji Dreamforce, tek je sada stigla u širu uporabu. Glavni tehnološki direktor Salesforcea Parker Harris kaže da je riječ o potpuno drukčijem proizvodu od prijašnjeg Slackbota – ime je zadržano jer je već prepoznatljivo korisnicima.