Slackbot ulazi u novu fazu: Salesforce ga pretvara u AI 'superagenta'

Asistent Slackbot, ugrađen u poslovnu komunikacijsku platformu Slack, ulazi u novu razvojnu fazu – postaje AI agent. U Salesforceu, vlasniku Slacka, nadaju se da bi nova verzija Slackbota mogla postati jednako 'zarazna' u poslovnom svijetu kao što je ChatGPT ušao u svakodnevnu upotrebu
Nova verzija Slackbota predstavljena je u utorak i dostupna je korisnicima paketa Business+ i Enterprise+. Prema navodima tvrtke, Slackbot sada može pronalaženje informacija, pisanje e-mailova, zakazivanje sastanaka i obavljanje niza administrativnih zadataka, i to sve unutar Slacka.
Ključna novost je mogućnost povezivanja s drugim poslovnim alatima poput Microsoft Teamsa i Google Drivea, pod uvjetom da korisnik da dopuštenje. Time zaposlenici mogu raditi preko više aplikacija bez napuštanja Slacka.
Salesforce, kao i njegovi konkurenti u segmentu poslovnog softvera, posljednjih mjeseci intenzivno ulaže u AI proizvode kako bi zadržao i proširio tržišni udio. Redizajnirani Slackbot dio je šire strategije u kojoj se umjetna inteligencija sve više ugrađuje u temeljne proizvode tvrtke.
Iako je nova verzija Slackbota prvi put najavljena još u listopadu na Salesforceovoj konferenciji Dreamforce, tek je sada stigla u širu uporabu. Glavni tehnološki direktor Salesforcea Parker Harris kaže da je riječ o potpuno drukčijem proizvodu od prijašnjeg Slackbota – ime je zadržano jer je već prepoznatljivo korisnicima.
'Superagent' za zaposlenike
Za razliku od klasičnih nadogradnji, Slack se, objašnjava Harris, rijetko odlučuje za 'velika lansiranja'. Umjesto toga, nove funkcije uvodi postupno kako bi se lakše uklopile u svakodnevni rad. 'Ovo je agent, zapravo superagent, vaš osobni agent na poslu', rekao je Harris. 'Pokreće ga generativna umjetna inteligencija i pažljivo je dizajniran kako bi pružio iskustvo koje zaposlenici doista žele koristiti.'
Salesforce nove alate mjesecima testira unutar vlastite organizacije prije nego što ih pusti na tržište. Harris se našalio da u tvrtki vole 'prvo sami popiti vlastiti šampanjac'. Prema njegovim riječima, Slackbot je najbrže prihvaćen interni alat koji su dosad razvili.
'Sama razina aktivne upotrebe pokazuje da smo pogodili pravi proizvod u pravo vrijeme', rekao je. 'Slackbot se koristi zato što ljudi žele, a ne zato što im je nametnut.'
Nova verzija Slackbota tek je početak, poručuju iz Salesforcea. Dugoročni plan je izlazak iz okvira teksta – dodavanje glasovnih mogućnosti i opcije da Slackbot pregledava internet zajedno s korisnicima, čime bi se dodatno proširio njegov doseg. 'Uvjeren sam da ulaganje u Slackbot nije dobro samo za Slack, nego i za cijelu kompaniju', zaključio je Harris.