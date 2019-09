Vaše je računalo pokupilo zlonamjerni softver? Evo kako ćete ga počistiti

Pokazat ćemo vam kako sigurno kopirati dokumente i druge važne datoteke sa zaraženog računala te potom ga počistiti

Dva su načina kako ukloniti datoteke sa zaraženog diska. Oba, na žalost, predviđaju čišćenje diska prije no što počnete kopirati datoteke s njega:

Što kad morate pregledati i počistiti cijeli disk? Možda ga i pobrisati te krenuti ispočetka? Pokazat ćemo vam kako to možete učiniti i pritom sačuvati dokumente i druge važne podatke.

Bitdefender će se nakon toga automatski nadograditi i početi skenirati sve do čega može doći. Također automatski će staviti u karantenu zlonamjerne datoteke i ukloniti ih.

Potom odaberite Diskimage i dođite do Bitdefender Rescue ISO. Odaberite USB kojeg želite koristiti i kliknite OK.

Antivirusni boot disk je antivirusni alat u obliku Live CD-a ili USB-a. To su okruženja koja možete pokrenuti bez korištenja operativnog sustava (recimo, Windows 10) na računalu domaćinu. Pošto ne stupaju u interakciju s operativnim sustavom, ne mogu niti pokrenuti zlonamjerne datoteke.

Uklanjanje diska radi čišćenja

Ovaj postupak ne preporučamo ako na drugom stroju koji ćete koristiti za skeniranje nemate snažne alate za antivirusnu i antimalware zaštitu. Ni u kojem slučaju nemojte pokretati bilo koju datoteku na zaraženom disku, već ih samo skenirajte.

Mudro je upogoniti i sandbox alat, kojim ćete stvoriti privremeno okruženje u svom operativnom sustavu koje bi trebalo zadržati zarazu zlonamjernim softverom izoliranom i omogućiti vam njeno uklanjanje.

Jedan od takvih alata je, primjerice, Shadow Defender. Pomoću njega možete stvoriti virtualnu točku na koju se možete vratiti u slučaju da tijekom skeniranja i čišćenja nešto pođe po krivu.

Prije no što se upustite u čišćenje svakako odspojite s interneta računalo koje koristite za čišćenje kako bi onemogućili zlonamjerni softver koji treba internetsku vezu za širenje. A prije no što to učinite nadogradite antivirusni i antimalware softver na najnovija izdanja.