Samo pet koraka: evo kako ćete sačuvati kopiju svih važnih podataka na Androidu

Gubitak pametnog telefona ne mora značiti i gubitak podataka koje ste držali na njemu. Pokazat ćemo vam kako napraviti sigurnosne kopije fotografija, kontakata i drugih važnih podataka

Na žalost, Googleov operativni sustav Android ne nudi mogućnost stvaranja sigurnosne kopije (backupa) svega što držite na svom smartfonu jednim potezom. Morat ćete obaviti to korak po korak, a mi ćemo vam pokazati kako.

Prvi korak: Napravite sigurnosnu kopiju postavki za Android na Google Driveu

Otvorite redom Settings pa System i zatim Backup pa kucnite na dugme Back up to Google Drive. Pojavit će se kategorije podataka koje će biti uključene u backup, u rasponu od povijesti poziva i kontakata do postavki uređaja i podataka iz određenih aplikacija. Na smartfonima Pixel će također obuhvatiti i SMS-ove te fotografije i video zapise.

U Google Driveu možete otvoriti izbornik na lijevoj strani i kucnuti na Backups za pregled uređaja povezanih za vaš korisnički račun. Kucnite jednom kako bi dobili pojedinosti što je u sigurnosnim kopijama i kad je zadnja kopija napravljena. Ukaže li se potreba za tim, ovdje možete i brisati backupove.