Vaš iPhone ili iPad se pregrijavaju? Provjerite zašto i riješite problem!

Normalno je da se smartfoni i tablet računala ponekad zagriju pri radu. No, kako ćete razlikovati obično zagrijavanje i pregrijavanje? I kako ćete ukloniti uzrok pregrijavanja? Evo uputa, korak po korak

Iako može stati u džep hlača, vaš iPhone je moćno računalo. Ali, za razliku od stolnih i prijenosnih računala nema odvod topline ili ventilator za snižavanje temperature pri većim radnim opterećenjima.

Kad pokrenete zahtjevnu igru ili drugu aplikaciju, počet će se zagrijavati. To je, dakle, normalno i očekivano. No, može postati problem ako dođe do pregrijavanja.