Upoznavanje, spojevi i – ChatGPT: Vlasnik Tindera potpisao ugovor s OpenAI-jem

Glavni tehnološki direktor Match Groupa Will Wu rekao je da je korištenje umjetne inteligencije 'kao dodavanje prstohvata magije u naše dnevne zadatke.' Wu obećava da će to biti 'potpuna revolucija kulture rada'. Manje je jasno što to znači za stotine milijuna voljenih korisnika Match Groupa. Međutim, Match Group je eksplicitno rekao da misli da će biti dobro za njezino poslovanje i svijet ako se gotovo svaki dio interakcije njezinih korisnika oblikuje i filtrira kroz algoritamsku leću umjetne inteligencije. Baš dobro.

'Vjerujem da je umjetna inteligencija bitna za budućnost Match Groupa i našeg poslovanja', rekao je glavni izvršni direktor Match Groupa Bernard Kim tijekom razgovora o prihodima u siječnju. 'Zamišljam da se umjetna inteligencija osjeti kroz cijelo iskustvo, utječući na sve, od stvaranja profila do spajanja do povezivanja za spojeve. Doslovno sve.'

Do sada, 'doslovno sve' uključuje iznenađujuće tolerantnu politiku prema ljudima koji uključuju AI u svoje profile za upoznavanje i dopuštaju da bude 'bez kontrole'. Naime početkom veljače Gizmodo je izvijestio da je muškarac koristio ChatGPT za razgovor s 5000 žena na Tinderu.

Ovo, navodno, ne krši politike Match Groupa, pa ni njezino AI načelo broj jedan: promicanje autentičnosti. U to je vrijeme glasnogovornik tvrtke rekao za Gizmodo da 'Tinder i Match Group vjeruju da je AI izvrstan alat za koji vjerujemo da će spojeve učiniti boljim.'

Štoviše, Match Group želi istražiti izgradnju vlastitih AI alata koji bi mogli obavljati zadatke poput pokretanja razgovora ili predlaganja ideja za spojeve. To znači da bi se sljedeći put kad budete razgovarali s nekim u aplikaciji za upoznavanje mogli zapitati koketirate li s chatbotom.