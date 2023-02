Da, želimo pomoć umjetne inteligencije u poslu, učenju i životu. No želimo li da nam sudi ili nas prepoznaje na ulici?

Umjetna inteligencija (AI) je tehnologija s velikim potencijalom razvoja, a zbog njezine kompleksnosti malo je ljudi može zaista razumjeti i educirano pratiti. Zato je važno pronaći pravi način na koji informirati širu javnost o samoj tehnologiji, o njezinim ograničenjima, ali i mogućnosti korištenja. Tehnološki gledano, metode samonadziranog strojnog učenja, na kojima se zasnivaju nedavni impresivni primjeri AI-ja, tek su u začecima pravog razvoja i primjene. Pred nama su vrlo uzbudljive godine tehnoloških inovacija, ističu hrvatski stručnjaci s kojima smo razgovarali o umjetnoj inteligenciji, njezinom utjecaju, ali i o tome treba li nam zakonska regulativa za nju

'Ako je odgovor na prethodno navedena pitanja, kao i na niz sličnih - 'ne', onda nam je potrebna zakonska regulativa, ali i društvene norme. S obzirom na to da je hrvatsko tržište premalo da bi utjecalo na ponašanje utjecajnih tehnoloških kompanija i 'AI igrača', u interesu Hrvatske jest da se pravila o umjetnoj inteligenciji donesu na razini Europske unije.

Ne samo zato što je Unija zajedno jača od zbroja pojedinih država članica, već i zato što bi donošenjem zakona o umjetnoj inteligenciji na neki način postavila globalni standard koji bi u konačnici kopirale mnoge države iz cijelog svijeta, kao što je to bio slučaj s GDPR-om i njegovim tzv. briselskim učinkom (engl. Brussels effect)', navodi Martinić.

Nacrt zakona o umjetnoj inteligenciji do kraja ožujka

Europski parlament trebao bi glasati o nacrtu zakona o umjetnoj inteligenciji do kraja ožujka 2023. Nakon glasanja se očekuje da će rasprave između država članica, tj. Vijeća EU-a, Parlamenta i Komisije (tzv. trijalog) započeti u travnju. Ako se taj rok ispuni, konačna verzija zakona o umjetnoj inteligenciji teoretski bi mogla biti usvojena do kraja 2023. godine.

No Martinić upozorava da treba imati na umu to da je od prvotnog Komisijina prijedloga GDPR-a do izglasavanja tog istog GDPR-a prošlo više od četiri godine. Tim tempom izglasavanja, izglednije je da će se zakon o umjetnoj inteligenciji donijeti u 2025. godini.

'Sa svakim novim tehnološkim skokom, poput ChatGPT-a, ili nekim skandalom, poput Cambridge Analytice, moguće je da se politički pejzaž promijeni te da različiti politički akteri (poput NGO-ova, pojedinih država članica, tehnoloških kompanija itd.) promijene sadržaje svojih inicijalnih zahtjeva, ali i da se promijeni njihova politička moć pri utjecaju na zakonodavni postupak. Čim se promijeni ravnoteža moći i/ili sadržajni zahtjevi u toj igri kompromisa i pregovaranja, koju nazivamo zakonodavnim postupkom EU-a, potrebno je dodatno vrijeme za rekalibriranje i usuglašavanje kompromisnog teksta kojim bi bili zadovoljni pojedine države članice, Parlament, Komisija, NGO-ovi, lobisti, tj. privatni sektor', pojašnjava potanko Martinić.