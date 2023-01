Studentske prevare uz pomoć umjetne inteligencije u Hrvatskoj su već stvarnost. Pitali smo stručnjake kako im doskočiti

Na fakultetima diljem svijeta prisiljeni su mijenjati načine na koje se provode ispiti, pišu diplomski i seminarski radovi zbog straha da bi studenti mogli posegnuti za alatima temeljenima na umjetnoj inteligenciji i na brzinu se riješiti svojih akademskih obaveza. Za tportal o tome govore Leo Mršić, prodekan za znanost i istraživanje Visokog učilišta Algebra, te stručnjak za umjetnu inteligenciju i suosnivač startupa airt Davor Runje

Zaposleni na sveučilištima u Australiji našli su se nedavno suočeni s problemima za koje bismo još do prije koju godinu rekli da pripadaju dalekoj budućnosti.

Slična je situacija u New Yorku, u kojem je ChatGPT već zabranjen u svim javnim školama, dok su u Londonu testirali postojeće ispite na umjetnoj inteligenciji i otkrili da trebaju drukčiju vrstu testova žele li kvalitetno provjeriti studentsko znanje.

Leo Mršić, prodekan za znanost i istraživanje Visokog učilišta Algebra, potvrdio je tportalu da su u toj akademskoj instituciji već zabilježili studentske radove za koje su utvrdili da ih je pisao robot.

'Alat ChatGPT3 se u šali naziva CheatGPT. Prijetnja je potpuno realna. Nema nikakve sumnje da hrvatski učenici u srednjem obrazovanju, kao i studenti u visokom obrazovanju, koriste ChatGPT3 za svoj rad već danas.

Na razvoj tehnologije ne može se odmahivati rukom i misliti da se to događa nekom drugom, već raditi na znanju i razvijati sustav adekvatan dobu u kojem živimo', upozorio je Mršić.

Utrka u naoružanju

No, s druge strane, uvjeren je da će nam tehnologija, koja nas je dovela do ove točke, također pružiti rješenja za upravljanje zlorabama.

'Već se radi na razvoju komplementarnih AI alata koji će detektirati sadržaj što ga proizvodi robot. Potrebno je aktivno prihvatiti tehnološki razvoj i prema tome formirati nova pravila za novo doba', uvjeren je Mršić.

To može (i gotovo sigurno hoće) dovesti do svojevrsne utrke u naoružanju, u sklopu koje će svaka strana razvijati sve sofisticiranije alate kako bi doskočila i nadmudrila rješenja one druge.

U sličnom srazu već se godinama nalaze stručnjaci za računalnu sigurnost i zlonamjerni hakeri, s promjenjivim uspjehom za obje strane. Koliko će akademska zajednica moći uspješno držati korak, ostaje nam vidjeti.

Čini se izvjesnim to da će se, barem u početku, osloniti na tradicionalne metode, poput usmenog odgovaranja, terenskog rada i tome slično.

Puno toga što danas učimo neće biti potrebno

'Profesije kakve danas poznajemo transformirat će se i puno toga što se danas podučava više neće biti potrebno', smatra stručnjak za umjetnu inteligenciju i suosnivač startupa airt Davor Runje.