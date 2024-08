UK želi omogućiti radnicima 'pravo da se isključe'. O čemu se radi i koje zemlje u EU to već provode

Europska unija

Europska unija (EU) definira pravo na isključenje kao 'pravo radnika da se mogu odvojiti od posla i suzdržati od uključivanja u radnu komunikaciju putem e-pošte ili drugih poruka izvan radnog vremena'. Iako ova prava još nisu kodificirana u zakonima EU-a, Europski parlament zalaže se za njihovu formalizaciju. U siječnju 2021. pozvali su Europsku komisiju da izradi zakon koji bi omogućio radnicima pravo na isključenje bez negativnih posljedica te bi postavio minimalne standarde za rad na daljinu.

Pravo na isključenje postalo je posebno važno tijekom pandemije koronavirusa, kada je rad od kuće postao uobičajen. No postoji zabrinutost da rad od kuće može pretvoriti dom u ured otvoren 24 sata dnevno, povećavajući broj sati rada izvan redovnog radnog vremena.

Francuska – pionir prava na isključenje

Francuska je prepoznata kao pionir uvođenja prava na isključenje. Već 2016. godine donesen je zakon koji omogućuje zaposlenicima da isključe svoje telefone izvan radnog vremena.

Tvrtke s više od 50 zaposlenih obavezne su izraditi 'pravilnik o dobrom ponašanju' i jasno definirati vrijeme u kojem osoblje ne smije slati ili primati e-poštu. One koje ne poštuju ova pravila mogu se suočiti s novčanom kaznom do 3750 eura te kaznom zatvora do godinu dana.

Belgija

Belgija je jedna od najnovijih zemalja koja je usvojila zakon o pravu na isključenje, učinivši to u veljači 2022. U početku je zakon vrijedio samo za državne službenike, no 2023. godine proširen je i na tvrtke s više od 20 zaposlenih. Iako zakon postoji, trenutačno nema sankcija za tvrtke koje ga ne poštuju, a radnici u hitnim službama izuzeti su od njega.

Portugal

Portugal je 2021. godine uveo zakon koji naziva 'pravo na odmor'. Tvrtke s više od 10 zaposlenih mogle bi se suočiti s kaznama ako kontaktiraju sa zaposlenicima izvan ugovorenog radnog vremena. Ipak, poslodavci mogu kontaktirati s njima u iznimnim situacijama, ali zloupotreba ovog izuzeća smatra se ozbiljnim kršenjem radnog prava.

Španjolska, Italija i Grčka

U Španjolskoj radnici koji rade na daljinu imaju pravo na digitalno isključenje izvan radnog vremena. Poslodavci su dužni usvojiti interne politike o pravu na isključenje i pružiti obuku o pravilnoj upotrebi tehnoloških alata.

U Italiji je pravo na isključenje regulirano kroz zakon o 'pametnom radu', gdje svaki ugovor o radu na daljinu mora sadržavati tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da zaposlenik može potpuno isključiti radne uređaje te jasno definirati razdoblja odmora.

Grčka je 2022. godine usvojila zakon koji obvezuje radnike da se potpuno suzdrže od rada izvan radnog vremena i tijekom praznika, osobito kada je riječ o komunikaciji putem e-pošte ili telefona. Također, zakon zabranjuje diskriminaciju radnika koji koriste svoje pravo na isključenje.

Kako sve više zemalja prihvaća ovu praksu, pravo na isključenje postaje ključan alat u očuvanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, osobito u doba digitalizacije i rada na daljinu.