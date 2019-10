Ugrabite hrpu horor igara za PlayStation po dramatično sniženim cijenama

Sonyjeva Halloween rasprodaja je u punom jeku, a u ponudi su brojni hitovi uključujući Resident Evil 2, Outlast, pa čak i Doom

Izbor dostupnih igara je vrlo širok - od Resident Evila 2, Layers of Fear i SOMA, pa sve do Devil May Cry 5, RAGE 2 i čak What Remains of Edith Finch.

Broj igara na popustu je prilično velik, pa stoga predlažemo da posjetite PlayStation Store i tamo pronađete horor igru točno po vašem ukusu.