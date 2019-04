U ruke nam je došao Samsung Galaxy S10+, evo što imamo za reći nakon nekoliko dana korištenja

Nova generacija flagshipa iz Samsunga stigla je na tržište, a mi smo dobili priliku poigrati se njegovom premijskom verzijom - Galaxyjem S10+

Na današnjem tržištu zasićenom brojnim uređajima visoke cijene dosta je teško pronaći onaj koji pored odgovarajućeg premijskog izgleda pruža zbilja izvanredne hardverske performanse. Zadatak postaje još teži ako koristite Android, s obzirom na to da proizvođači već dulje vrijeme usavršavaju dizajn uređaja , otežavajući odluke donesene na temelju samog izgleda.

I TO SMO DOČEKALI

Što se veličine samog uređaja tiče, čini se da je napravljen za ljude koji imaju srednje i velike ruke. Uski format (157 x 64) savršeno stane u dlan te uz pomoć značajke povlačenja ikona dolje bez problema omogućava rad dok vam je druga ruka u džepu. Što se tiče fizičkih tipki, sve su savršeno dostupne, makar nam i dalje smeta ona posvećena Bixbyju. Tipku je, naravno, moguće isključiti ili preprogramirati, no nakon nekoliko dana korištenja ona je i dalje bila 'ona tipka koju slučajno pritisneš kada pokušavaš pojačati zvuk'.

Biometrija i egzotične značajke

Senzor za otisak prsta na stražnjem dijelu uređaja nadomješten je vrlo elegantnim ultrazvučnim senzorom smještenim ispod ekrana. U našem slučaju otključavanje dodirom je na početku išlo malo sporije (čitaj: višestruki pokušaji), no kako je uređaj s vremenom 'upoznao' prst, iskustvo je postalo rutinsko i prilično cool. Za one koji ne mogu ili ne žele koristiti senzor za otisak prsta tu je opcija otključavanjem licem što uspoređuje vašu fotografiju s onom pohranjenom u bazi i, naglašavamo, ne koristi 3D mapiranje – a to znači da se može otključati fotografijom. Tim rečeno, uvjereni smo da će većina korisnika uređaja pribjeći dobrom starom otključavanju gestikulacijom u kombinaciji s elegantnim otključavanjem otiskom prsta.

Što se ostalih standardnih značajki tiče, Galaxy S10+ dolazi s 3,5-milimetarskim ulazom za slušalice i USB-C portom, no trik je u tome što njegove mogućnosti sežu puno dalje. Ovaj Galaxy ima mogućnost bežičnog punjenja pomoću značajke PowerShare, koja omogućava punjenje drugih uređaja oslanjanjem na S10+.

Konstrukcija, fotografija i dojmovi

Nakon što smo se prestali diviti predivnoj konstrukciji i izvanrednoj pozadinskoj boji koja se prelijeva iz jedne u drugu ušli smo u rutinu korištenja uređaja, što, bez okolišanja, besprijekorno radi. Zahvaljujući više nego što je potrebno jakom hardveru, sve igre i aplikacije rade munjevito brzo, a šlag na tortu daju integracija svih naprednih funkcija Android Pieja, predivni veliki ekran i urez za kameru koji nam, iskreno, nikad nije zasmetao. Što se baterije tiče, ona nam je pružila oko dan do dan i pol korištenja prije spajanja na punjač.

Smartfon je, unatoč svojoj veličini, dovoljno lagan da ne ostavlja 'jeftin' dojam, dok su konstrukcija i materijali izrade usklađeni za premijsko iskustvo - Samsungov Galaxy S10+ je, koliko god to možda smiješno zvučalo, nešto poput Rolls Roycea među uređajima s Androidom. Točka na 'i' rutinskog korištenja svih multimedijskih aplikacija trostruka je kamera te softver koji su, kao što ste već vjerojatno stoput čuli, prilično dobri.

Prije nego što s vama podijelimo naše mišljenje o kameri, napomenut ćemo da se smatramo velikim ljubiteljima mobilne fotografije. Tim rečeno, iskustvo korištenja pozadinske trostruke kamere na S10+ jednostavno je – fenomenalno. Pretpostavimo li, naravno, da iz ovog pametnog telefona nikad nećete izvući performanse profesionalnih fotoaparata, ono što jesmo dobili zbilja je hvalevrijedno. Izuzmemo li karakterističnu zasićenost Samsungove škole fotografije, foto značajke na korejskom smartfonu, od jako dobrog snimanja širokog kuta, pa sve do vrlo solidne noćne fotografije, pružaju velik užitak pri svakodnevnom korištenju.

Štoviše, čak i ako ste prosječan ili loš fotograf, umjetna inteligencija ugrađena u softver pomoći će vam složiti kako-tako solidan kadar - od praćenja kadra u pravom vremenu tijekom fotografiranja, pa sve do uređivanja u kojem jednim dodirom možete spasiti loše snimljenu scenu.