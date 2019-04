Ova tri izvrsna trika za Messenger morate isprobati

Donosimo vam tri kratka i slatka savjeta uz koje će vaše svakodnevno korištenje popularne aplikacije za čavrljanje postati još lakše i zabavnije

Grupni razgovori vas živciraju? Utišajte ih!

Grupni razgovori s više sudionika mogu jako aktivni, a samim time i naporni zbog hrpe obavjesti koje iz minute u minutu naviru na vaš smartfon. Nakon nekog vremena to čak i nastrpljivijima među nama počinje ići na živce, no ne brinite - postoji rješenje. Razgovor možete utišati na unaprijed određeno vrijeme - 15 minuta, sat, osam sati, 24 sata ili do daljnjeg.

Neki razgovori su vam važniji od ostalih? Nema problema - istaknite ih

Cijelo vrijeme razgovarate u istoj grupi? U Messengeru je razgovor moguće 'zalijepiti' na sam vrh liste. Da biste to učinili, prvo odaberite gumb 'grupe' i tamo označite postojeći razgovor kako biste stvorili novu grupu. Nakon toga odaberite opciju 'pin' i onda samo odaberite razgovor koji želite koristiti, dajte mu ime i jedinstvenu fotografiju pritiskom na tipku kamere.