U Japanu se protiv nestašice njegovatelja bore elektronskim štencima, robotskim tuljanima i robotima pjevačima

Mladih radnika je sve manje, a rijetki žele raditi taj težak i slabo plaćen posao. Japan je tom problemu doskočio uz pomoć robota i umjetne inteligencije

Zapadna društva sve su starija i imaju sve manje mladih radnika, zbog čega im prijeti nestašica onih koji će raditi u skrbi za starije osobe, no Japan je rješenje pronašao u robotima .

U mnogim zapadnim društvima postalo je uobičajeno da se za građane treće dobi brinu njihova ne više toliko mlada djeca ili stariji zaposlenici. No radnika je sve manje jer malo tko želi raditi taj težak i slabo plaćen posao . U Japanu su se snašli i poslove ponudili - robotima.

Takav i drugi kiborški uređaji koje proizvodi tvrtka Cyberdyne Inc. daju snagu onom koji ih nosi, ali mogu ljudima vratiti i mobilnost te im omogućiti stajanje ili hodanje. Sprave Cyberdynea čitaju bioelektrične signale koji se šalju iz mozga u mišiće i tako korisnicima omogućuju kretanje.

Jedan od glavnih razloga vodeće uloga Japana u naprednoj robotici u zdravstvu je loša demografska slika te države. Japanaca je sve manje i sve su stariji – već je gotovo četvrtina stanovništva starija od 65 godina, a do 2050. se očekuje da će taj postotak biti veći od 40 posto. Već danas se tamo stariji brinu za starije.

Iako SAD ne stari toliko brzo kao Japan, Amerikanaca starijih od 65 već ima više od 52 milijuna. Očekuje se da će ih do 2060. biti dvostruko više te da će jedan od četiri Amerikanca biti te dobi.

Roboti su dugo i dio japanske popularne kulture. Amerikanci ih ne prihvaćaju tako brzo. Stručnjaci smatraju kako je to dijelom zbog nerealističnih očekivanja i straha. Američki potrošači žele robote koji će biti kao ljudi , a bojazan od kiborga i umjetne inteligencije pojačali su filmovi poput 'Terminatora' i 'Matrixa'.

Projekcije predviđaju da će u idućem desetljeću potražnja za tim poslom narasti za 40 posto, no i da će doći do nestašice radnika jer je riječ o slabo plaćenom, no napornom i fizički iscrpljujućem radnom mjestu.

U Minami Tsukubi stoga smatraju kako bi upravo roboti mogli pomoći da radnici budu duže aktivni i kako bi njima mogli privući mlađe ljude jer stvaraju osjećaj visokotehnološkog okruženja.