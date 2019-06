Novi robot može prepoznati stvari tako što ih vidi i dodirne

Pomoću 12 tisuća video zapisa o dodirivanju 200 objekata poput tkanina, alata i kućanskih sitnica u timu pri MIT-ju su naučili umjetnu inteligenciju kako naslijepo predvidjeti interakciju s okolinom samo dodirom

Nama ljudima obično je lako reći kakav će neki objekt biti na dodir ako ga možemo vidjeti ili kako izgleda ako ga možemo dodirnuti. Strojevima to može biti poveći izazov, ali ne i robotu kojeg razvijaju u Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) pri Massachusetts Institute of Technology (MIT).