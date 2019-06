Ovaj 'robot-patka' mogao bi spasiti japansku tradiciju uzgoja riže

Intrigantno rješenje japanskog inovatora moglo bi značiti povratak tradicionalnoj metodi uzgoja riže uz malu pomoć moderne tehnologije

Uzgajivači riže u Aziji već stoljećima koriste patke kao prirodnu alternativu pesticidima. Dok plivaju potopljenim poljima riže, one prebiru i čupaju korove i traže insekte kojima se hrane, dok ispušteni izmet samo služi kao dodatni izvor gnojiva. U 21. stoljeću, doduše, ova praksa nije toliko raširena, no novo tehnološko rješenje moglo bi to promijeniti.

Inženjer i zaposlenik japanskog autoproizvođača Nissana stvorio je robotsku alternativu patkama koje obitavaju u rižinim poljima. Prema izvješću Nippona i Nerdista, on trenutno testira prototip u Yamagati u sjeveroistočnom Japanu. Trenutno se, prema svemu sudeći, ipak radi o projektu 'uradi sam', što znači da trenutno ne postoje planovi za eventualnu komercijalizaciju, no i dalje je riječ o fascinantnoj primjeni tehnologije.