Tvrtka Wiko uvela je View2 kolekciju na sajmu MWC 2018

Premda je tvrtka ostala vjerna svojoj misiji demokratizacije moderne tehnologije, Wiko uvijek stavlja korisnika u središte strategije svog brenda. Kao odgovor pozivu za stvaranjem SVE VIŠE I VIŠE PROSTORA, tvrtka Wiko je uvela View2 kolekciju na sajmu MWC 2018

Ovaj asortiman pruža korisniku sve više korisnog područja na uređajima sa cijelim 19:9 zaslonom , upotpunjenim glatkom učinkovitosti . Sada će na sajmu IFA 2018, brend otići još dalje u širinu i razotkriti proširenu View2 Kolekciju . Predstavljanjem uređaja View2 Go i View2 Plus , Wiko nudi potrošačima veći izbor , budući da se oba odlikuju novim dizajnom s različitim oblikom Cijelog zaslona i završnom obradom . Nadalje, budući da bi vrhunska tehnologija trebala biti dostupna svima, Wiko također predstavlja uređaj Harry2 . Ovaj posljednji novi multimedijski široki zaslon dolazi u 18:9 obliku , s uglađenim, kompaktnim dizajnom, i unaprijeđenim iskustvom te korisniku nudi izrazitu vrijednost za novac.

Proširena VIEW2 kolekcija

Nastavljajući iskustvo doživljaja na izrazito-širokom zaslonu, View2 Go i View2 Plus se odlikuju oblikom zaslona 19:9 u kombinaciji s izdržljivom baterijom i izrazito snažnom učinkovitosti.

Novo iskustvo na cijelom zaslonu

Osobit dizajn

Ono čime se View2 Go i View2 Plus ističu jest elegantni i novi oblik njihovih prikaza na cijelom zaslonu. Prateći oblike zaslona u trendu, ovaj novi dizajn pruža korisnikuvećuraznovrsnostizbora iz View2 Kolekcije. View2 Go se može pohvaliti svojim izvanrednim izgledom i osjećajem te se odlikuje reflektirajućim zrcalnim učinkom u 4 izvanredne boje dok View2 Plus ističe čvrsto izduženo tijelo obučeno u svjetlucavu staklenastu obradu. Oba su uređaja dostupna u Supernova, posebnoj gradaciji nijansi koje su obično dostupne samo za luksuzne pametne telefone.

Potpun duboki doživljaj. Jednostavno rukovanje.

Zato što je na vašem pametnom telefonu sve u zaslonu, dizajn s izvanrednim 19:9 Cijelim zaslonom se ističe! Time se dobiva još više korisnog prostora na zaslonu smještenog u pametnim telefonima koji pristaju udobno u vaš dlan. Dizajniran također kako bi se postiglo više na ekranu s Cijelim zaslonom, prilagođeno korisničko sučelje zauzima upravo cijeli zaslon. Rezultat je korisnost i izvanredna zabava s najvećim doživljajem u svim sadržajima aplikacija. Od filmova i igrica do Instagrama i blogova, doživjet ćete iskustvo izrazito širokog zaslona koje je sada zaista pristupačno.

Snažna i pouzdana učinkovitost

Izuzetno osjetljiv. Baterija koja traje

Ispod pokrivača, skriveni su snažni Qualcomm Octa-Core procesori, s potporom od 3GB RAM-a na View2 Go i 4GB RAM-a na View2 Plus. Time će Vaše iskustvo ostati i nadalje glatko i besprijekorno kod prelaženja s jedne aplikacije na drugu. Snaga koja traje omogućuje vam uživanje na Cijelom zaslonu do maksimuma! Oba uređaja napaja 4000 mAh baterija. Time se u kombinaciji s procesorom osigurava minimalna potrošnja snage. Od filmova i igrica, do poruka e-pošte i melodija, uređaj je spreman za zahtjevnog korisnika. Računajte na cjelodnevnu intenzivnu uporabu sa samo jednim punjenjem.