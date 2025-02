Trump bi mijenjao zemljopisna imena, ali ne ide to baš tako lako

Dvije od tih naredbi su s područja geografije i u usporedbi s drugima relativno benigne jer neće fizički ugroziti nikoga. No neke će posljedice ipak donijeti, uz zgražanje ljudi kojima sve to puno znači, te poneki podsmijeh, poput onog koji je na inauguraciji otvoreno pokazala Hillary Clinton.

To i nije baš jednostavno

No je li to tako jednostavno napraviti? Ispada da baš i nije jer treba donijeti još priličan broj odluka. Ovih dana je i Google najavio da će na Google Mapsu promijeniti spomenute nazive kad postanu službeni. Pritom, priopćili su, Američki zaljev će se kao jedini naziv vidjeti jedino prilikom korištenja aplikacije u SAD-u, a u ostatku svijeta bit će upisana oba jer zemlje oko zaljeva ostaju pri dosadašnjem imenu. S planinskim vrhom na Aljasci nešto je drukčije jer Google Maps preuzima obavezu da imenuje lokalitete prema lokalnom nazivlju.

Kada će se to i kako dogoditi? Planinski vrh je posebno komplicirana priča. U SAD-u imena lokaliteta standardizira Odbor za geografska imena, dio Agencije za geološka istraživanja, ovlaštene za izradu zemljovida. Zato je Trump u svojoj odluci zatražio od tih tijela da 'poštuju doprinos vizionarskih i domoljubnih Amerikanaca', pa i da mijenjaju svoju proceduru kako bi poštovali taj zahtjev. Ako hoćete, ne budu li ga poslušali, automatski postaju 'nevizionarski' i 'nedomoljubni'.

Običaj je da promjena krene s lokalne razine. Najnoviji primjer je preimenovanje jezera Calhoun u Minnesoti i sada se zove Bde Maka Ska, kako su ga zvali pripadnici indijanskog plemena Dakota. Krenulo je to od grada Minneapolisa, pa do odjela za prirodne resurse u saveznoj državi, a ona je proslijedila odluku federalnom tijelu i ono je to uskoro odobrilo.