Je li zagađenost olovom u starom Rimu bila tolika da je 'spuštala' inteligenciju podanika tog carstva?

To je samo jedan od zaključaka članka objavljenog u Proceedings of the National Academy of Sciences, u kojem je zaključeno da je razina zagađenja olovom bila u to doba toliko velika da je mogla utjecati na zdravlje većeg dijela Europljana. Jasno, autori nisu imali načina testirati inteligenciju žrtava toga zagađenja, ali su utvrdili široko raširen pad kognitivnih sposobnosti vezanih uz izloženost olovu. Uz široku primjenu toga materijala, procijenili su da je prosječni IQ pao za 2,5 do tri poena.

'Smanjenje kvocijenta inteligencije za dva to tri poena ne zvuči previše, ali kad ga primijenite na cjelokupnu europsku populaciju, onda je dojam znatno drukčiji', napisao je jedan od autora studije, Nathan Chellman.

Znanstvenici autori članka povezali su olovo nađeno u ledu na Grenlandu s rudarenjem i topljenjem srebra u periodu Rimskog Carstva. Na svaki gram srebra dobivenog u procesu proizvodnje u antici bivale su proizvedene tisuće grama olova, a većina je završila u atmosferi. Koristeći modernu tehnologiju i metode, odredili su koliko je toga kemijskog elementa vjerojatno završilo u krvotoku rimskih podanika, a onda i kakav je utjecaj to imalo na njihove kognitivne funkcije.