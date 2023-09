Trener na zapešću i modni dodatak: Huawei predstavio novu seriju satova, donosimo detalje

Moda, zdravlje, sport te aktivan i pametan život temelji su nove serije , uz dizajn koji je bliži tradicionalnim izgledu satova pa na prvi pogled teško da ćete odmah primijetiti da je riječ o pametnom uređaju. Osim dizajnerskog dijela, baterija možda izdržati do čak dva tjedna i sat je jednostavan i zabavan za korištenje i istraživanje.

Od ulaska u sektor nosivih uređaja prije 10 godina, Huawei je bio pionir u praćenju zdravstvenih parametara sportaša. A potvrda tomu su i brojke - prema informacijama koje je iznio Rico Zhang iz Huaweija, aplikacija Huawei Health danas ima više od 450 milijuna globalnih korisnika. U Europi bilježe preko 13 milijuna aktivnih korisnika pametnih satova, što ih čini drugom tvrtkom u toj kategoriji.

Kako su istaknuli na predstavljanju novih uređaja, odlučili su riješiti izazove u trajanju baterije, preciznosti mjerenja funkcija te udobnosti. I to upravo karakterizira novi HUAWEI WATCH GT 4. Kod većeg modela sata od 46 mm baterija može izdržati čak do 14 dana, a kod manjih modela od 41 mm izdrži do sedam dana.