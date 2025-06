Dr. Natko Beck i Huawei Watch 5: Tehnologija koja čuva zdravlje i olakšava svakodnevicu

"Često mi ljudi pišu o svojim simptomima, pitaju me za savjete. Oduvijek govorim – prevencija je ključ, a da bismo znali što nam se događa u tijelu, moramo imati podatke. Sat poput ovog pomaže upravo u tome – on ne dijagnosticira, ali daje vrlo korisne informacije koje vas mogu potaknuti da na vrijeme reagirate, ", kaže dr. Beck.

Naime, Huawei svojim najnovijim uređajem spaja znanost i tehnologiju u svakodnevnom životu – ovaj put uz pomoć novog Huawei Watch 5 pametnog sata. Kao liječniku i ocu, Beck zna koliko je važno imati pouzdane informacije o vlastitom zdravlju, ali i tehnologiju koja prati njegov ubrzani tempo – od jutarnjih pregleda u bolnici do večernjih šetnji s djetetom.

Huawei Watch 5 dolazi s nizom naprednih zdravstvenih funkcija : praćenje otkucaja srca, SpO₂ (razina kisika u krvi), analiza sna, razine stresa i čak EKG. Sve to zahvaljujući TruSeen™ 5.5+ tehnologiji i poboljšanom AI algoritmu koji osigurava veću točnost i tijekom kretanja i mirovanja. Novi TruSeen™ 5.5+ senzor koristi više fotodioda i naprednu AI analizu kako bi pružio još točnije podatke, čak i tijekom intenzivnih aktivnosti ili noćnog odmora. U kombinaciji s funkcijama poput EKG-a i analize disanja tijekom sna, Huawei Watch 5 postaje osobni zdravstveni asistent na zapešću.

"X-TAP je ono što bih nazvao tiha revolucija u praćenju zdravlja. Nema više nagađanja – imate konkretne podatke, i to s vrha prsta. Kao liječniku, važno mi je da ljudi imaju pristup tehnologiji koja je jednostavna za korištenje, ali nudi medicinski relevantne informacije. Upravo to ovaj sat i donosi – preciznost, brzinu i pouzdanost u trenucima kada vam to najviše treba."



Nova dimenzija praćenja zdravlja - i emocija

Nova funkcija nazvana Emotional Wellbeing, ekskluzivno dostupna na Watch 5 uređajima, koristi niz senzora i algoritama kako bi procijenila emocionalno stanje korisnika. Sat prati parametre poput:

varijabilnosti srčane frekvencije (HRV)

razine stresa

fiziološke signale povezane s raspoloženjem

Podaci se zatim analiziraju kako bi korisniku pružili povratnu informaciju o njegovom psihofizičkom stanju tijekom dana. Sve to radi uz minimalne prekide i uz gotovo neprimjetno prikupljanje podataka. "Huawei Watch 5 je kao onaj frend koji stvarno provjerava što se događa. Doslovno. Nova funkcija Emotional Wellbeing prati kako dišeš, kako ti srce kuca, kako ti varira ritam i na temelju toga ti može reći: ‘Ej, izgleda da si pod stresom, možda da napraviš pauzu i prodišeš.’ Ovo nije zamjena za razgovor s psihologom – ali je odličan mali korak da naučiš bolje pratiti sebe, razumjeti vlastite emocionalne obrasce i – reagirati na vrijeme." - rekao je dr. Beck.

Dugotrajna baterija i svakodnevne funkcije

Osim što pomaže zdravlju, Huawei Watch 5 ne zanemaruje ni svakodnevnu funkcionalnost. Tu su pozivi, poruke, glazba i GPS navigacija, a sve to uz bateriju koja traje do 11 dana. "Meni osobno najvažnije je što se ne moram sjetiti svaki dan puniti ga. Jednostavno radi, pouzdano – i to cijenim.". Sat je također poveziv i s iOS i s Android uređajima.