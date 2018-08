Tražite smartfon s ekranom preko cijelog uređaja? Stižu Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus

Dva nova Nokia pametna telefona donose poboljšane performanse i umjetnu inteligenciju za kvalitetnije digitalne snimke

HMD Global predstavio je uređaje Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus kojima cilja na veći broj tržišta. Ovi pametni telefoni donose popularni dizajn zaslona preko cijelog uređaja, performanse i pametnu umjetnu inteligenciju za snimke uz (proizvođač tvrdi) prihvatljivu cijenu. Juho Sarvikas, voditelj sektora za proizvode je tijekom službenog predstavljanja rekao: 'Od početka našeg putovanja fokusirani smo da pružimo doživljaj koji se očekuje od Nokia telefona – dizajn i izrada koji odskaču, tehnologija koja omogućava da postignete više u vašem danu, i naš fokus na čist, siguran i ažuran Android. Danas, gradimo i dalje naše obećanje ponudom ova dva pametna telefona – Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus – koji nude inovacije kao što su zaslon preko čitavog uređaja i kvaliteta koju očekujete samo od Nokia pametnog telefona. Pokretani najnovijim chipsetom i dio Android One obitelji, oba telefona donose sjajne performanse i umjetnu inteligenciju za snimke, koju biste očekivali od premium pametnog telefona.'

Nokia 6.1 Plus Zahvaljujući dizajnu zaslona preko cijelog uređaja, Nokia 6.1 Plus donosi dojam većeg zaslona u kompaktnom pakiranju - 5.8 inčni full HD+ 19:9 omjer zaslona s 96 posto raspona boja. 93 posto njegove površine optočeno je staklom s obje strane. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 636 koji je, naglašava proizvođač, 40% brža u odnosu na prethodni chipset. Stražnja kamera ima dvostruki senzor 16MP/5MP te koristi umjetnu inteligenciju za postizanje bokeh efekta, HDR-a i niza zanimljivih i korisnih filtra. Prednja kamera ima senzor od 16MP. Obje kamere podržavaju takozvani Bothie kojim je moguće odjednom snimiti kompozitnu sliku korištenjem prednje i stražnje kamere odjednom.

Nokia 5.1 Plus Nokia 5.1 Plus pokreće MediaTek Helio P60 osmojezgreni procesor. Napredne značajke snimanja omogućuju podesivo bokeh zamućenje i dodatno osvjetljenje. Dvostruki 13MP/5MP stražnji senzor s dolazi s elektronskom video stabilizacijom. 5.1 Plus ima 5.8 inčni HD+ zaslon od ruba do ruba te donosi dizajn s 2.5D zaobljenim prednjim i stražnjim staklom, zakrivljenim rubovima i ispupčenjem za kameru s optičkim staklom i okvirom visokog sjaja. Nokia 5.1 Plus ima kućište od metala uz polikarbonatni okvir i testiran je na ekstremne temperature i padove.

Android One Oba telefona se pridružuju Android One obitelji Nokia pametnih telefona. Oba telefona će ostati svježa tri godine uz mjesečno sigurnosno ažuriranje i dvije godine zajamčenog ažuriranja operativnog sustava. Oba uređaja stižu s instaliranim Google Asistentom i Google Photosom koji nudi besplatnu neograničenu pohranu fotografija. Raspoloživost Nokia 6.1 Plus i Nokia 5.1 Plus dolaze u tri boje – sjajno crna, sjajno bijela i sjajno ponoćno plava. Nokia 6.1 Plus će biti u prodaji od kolovoza, na odabranim tržištima, po cijeni od 249 eura bez PDV-a, dok će Nokia 5.1 Plus biti u prodaji od rujna, na odabranim tržištima, po cijeni od 199 eura bez PDV-a.

