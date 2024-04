Tražite posao u IT sektoru? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Zaštitarska tvrtka Bilić-Erić Security, jedna od pet vodećih tvrtki koje obavljaju poslove privatne zaštite i pružaju elektronička sigurnosna rješenja u Hrvatskoj, zapošljava na radnom mjestu: Administrator IT sustava (m/ž). Poželjno je najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, a poslodavac ti nudi stimulativna primanja, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, podršku od strane kolega i voditelja te ugodnu radnu atmosferu. Ako su te zainteresirali, javi im se do 19. travnja.

Enea, međunarodna tvrtka s više od pola stoljeća iskustva u stvaranju komunikacijskih proizvoda i razvoju softverskih temelja za povezanije društvo, traga za pojačanjem na radnom mjestu: Software Engineer (m/ž). Nude ti priliku za rad na projektima koji oblikuju budućnost telekomunikacija, kontinuirano učenje i napredak, konkurentnu plaću, fleksibilno radno vrijeme te niz drugih pogodnosti, a prijave primaju do 25. travnja.

Ako si kreativna i motivirana osoba, voliš užurbano i visokoučinkovito okruženje i spreman/na si za izazov, imamo posao za tebe! AD Plastik zapošljava IT razvojnog projektanta (m/ž). Očekuju te ravnoteža između privatnog i poslovnog života, stimulacije kroz sustav nagrađivanja, kolektivni godišnji odmor, prigodne i jubilarne novčane nagrade te niz drugih pogodnosti. Prijavi se na oglas do 19. travnja i postani dijelom uspješne i inovativne kompanije koja potiče kreativnost i učinkovitost.

VIA TEL, moderna hrvatska tvrtka izgrađena kroz zadnja dva desetljeća na uspješno provedenim projektima od važnosti u području informacijskih i komunikacijskih sustava, traži Razvojnog programera mobilnih aplikacija (m/ž). Nude ti stimulativna primanja i nagrade za radne rezultate, edukacije u tehnologijama iz djelokruga rada, rad na složenim i zanimljivim projektima te ugodno radno okruženje. Svoj životopis im pošalji do 20. travnja.

Strabag te poziva da svoju karijeru nastaviš u raznolikom i međunarodnom radnom okruženju i postaneš dio njihovog servisnog tima. To možeš učiniti ako se do 10. svibnja prijaviš na oglas za radno mjesto: Software Developer for the central ERP System (m/ž). Nude ti sveobuhvatnu obuku i uvođenje u posao, rad na puno ili skraćeno radno vrijeme, brojne prilike za učenje i razvijanje vještina, sjajne kolege i odličnu radnu atmosferu