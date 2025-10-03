TRŽIŠTE RADA

Tražite posao u IT sektoru? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju

MojPosao/tportal.hr

03.10.2025 u 14:38

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: bancha singchai / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Tvrtka Hidrocibalae zapošljava Head of Technology (m/ž). Osoba na toj poziciji bit će zadužena za definiranje i provedbu strategije razvoja R&D i IT funkcija u skladu s vizijom i poslovnim prioritetima tvrtke. Poslodavac nudi dodatno stimulativna primanja ovisno o rezultatima rada, mentora i edukaciju u fazi uhodavanja, kontinuirano stručno usavršavanje, fleksibilnost, božićnicu, uskrsnicu, jubilarnu nagradu, rad u mladom i proaktivnom timu. Prijave su otvorene do 12. listopada.

Tvrtka Software Defined Automation GmbH traži Industrial Automation Developera (m/ž) za razvoj rješenja koja povezuju PLC sustave i cloud (AWS). Riječ je o visokotehnološkom okruženju u kojem se koristi Python te alati poput Rockwell Studio 5000, Siemens i Beckhoff. Zaposlenicima nude fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada na daljinu, konkurentnu plaću, opcije dionica te ured opremljen prostorom za vježbanje i tuševima. Prilika uključuje rad s vodećim globalnim tehnološkim partnerima, a prijave su otvorene do 16. listopada.

SETCOR traži IT tehničara (m/ž). Odgovornosti uključuju korisničku podršku, administraciju i nadzor IT opreme, testiranje i dijagnostiku sustava, sigurnosne prijave te pridržavanje procedura i dokumentiranje aktivnosti. Poslodavac nudi puno radno vrijeme uz pasivna dežurstva i pripravnički staž od godinu dana. Prijave su otvorene do 19. listopada.

Tvrtka PREMIS traži Specijalista za umjetnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa (Automation/Data Engineer) (m/ž). Posao obuhvaća razvoj automatizacija putem alata kao što su Make.com i Zapier radi integracije ERP sustava, B2B platformi i komunikacijskih kanala poput WhatsAppa i Gmaila. Nudi se plaća od 1300 eur do 1800 eur, puna podrška menadžmenta, mogućnosti edukacije, rad u uredu u Makarskoj i stabilno zaposlenje s punim radnim vremenom. Prijave su otvorene do 12. listopada.

Zagrel Rittmeyer zapošljava DevOps inženjera (m/ž). Odgovornosti uključuju dizajn, održavanje i optimizaciju infrastrukture na Microsoft Azure i lokalnim poslužiteljima, automaciju procesa putem PowerShella i Pythona, osiguranje točnih vremenskih serija podataka i rješavanje sigurnosnih i sinkronizacijskih izazova. Tvrtka nudi izazovnu i dinamičnu radnu okolinu, božićnicu, uskrsnicu, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled, bonus za rođenje djeteta (1000 eura), pokrivene troškove vrtića i prehrane (100 eura mjesečno), plaćene troškove prijevoza, fleksibilno radno vrijeme te neograničenu besplatnu kavu. Prijave su otvorene do 26. listopada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
FORENZIKA I TEHNOLOGIJA

FORENZIKA I TEHNOLOGIJA

Uz pomoć AI-a otkriven identitet ubojice s jedne od najpoznatijih fotografija Holokausta
NIJE SVE TAKO SIVO

NIJE SVE TAKO SIVO

Šef IT tvrtke tvrdi da će ovi poslovi procvjetati u eri umjetne inteligencije
NOVA GENERACIJA BROWSERA

NOVA GENERACIJA BROWSERA

Perplexityjev AI preglednik Comet od sada je dostupan svima

najpopularnije

Još vijesti