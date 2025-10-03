Tražite posao u IT sektoru? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju

Tvrtka Hidrocibalae zapošljava Head of Technology (m/ž). Osoba na toj poziciji bit će zadužena za definiranje i provedbu strategije razvoja R&D i IT funkcija u skladu s vizijom i poslovnim prioritetima tvrtke. Poslodavac nudi dodatno stimulativna primanja ovisno o rezultatima rada, mentora i edukaciju u fazi uhodavanja, kontinuirano stručno usavršavanje, fleksibilnost, božićnicu, uskrsnicu, jubilarnu nagradu, rad u mladom i proaktivnom timu. Prijave su otvorene do 12. listopada.

Tvrtka Software Defined Automation GmbH traži Industrial Automation Developera (m/ž) za razvoj rješenja koja povezuju PLC sustave i cloud (AWS). Riječ je o visokotehnološkom okruženju u kojem se koristi Python te alati poput Rockwell Studio 5000, Siemens i Beckhoff. Zaposlenicima nude fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada na daljinu, konkurentnu plaću, opcije dionica te ured opremljen prostorom za vježbanje i tuševima. Prilika uključuje rad s vodećim globalnim tehnološkim partnerima, a prijave su otvorene do 16. listopada.

SETCOR traži IT tehničara (m/ž). Odgovornosti uključuju korisničku podršku, administraciju i nadzor IT opreme, testiranje i dijagnostiku sustava, sigurnosne prijave te pridržavanje procedura i dokumentiranje aktivnosti. Poslodavac nudi puno radno vrijeme uz pasivna dežurstva i pripravnički staž od godinu dana. Prijave su otvorene do 19. listopada.

Tvrtka PREMIS traži Specijalista za umjetnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa (Automation/Data Engineer) (m/ž). Posao obuhvaća razvoj automatizacija putem alata kao što su Make.com i Zapier radi integracije ERP sustava, B2B platformi i komunikacijskih kanala poput WhatsAppa i Gmaila. Nudi se plaća od 1300 eur do 1800 eur, puna podrška menadžmenta, mogućnosti edukacije, rad u uredu u Makarskoj i stabilno zaposlenje s punim radnim vremenom. Prijave su otvorene do 12. listopada.

Zagrel Rittmeyer zapošljava DevOps inženjera (m/ž). Odgovornosti uključuju dizajn, održavanje i optimizaciju infrastrukture na Microsoft Azure i lokalnim poslužiteljima, automaciju procesa putem PowerShella i Pythona, osiguranje točnih vremenskih serija podataka i rješavanje sigurnosnih i sinkronizacijskih izazova. Tvrtka nudi izazovnu i dinamičnu radnu okolinu, božićnicu, uskrsnicu, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled, bonus za rođenje djeteta (1000 eura), pokrivene troškove vrtića i prehrane (100 eura mjesečno), plaćene troškove prijevoza, fleksibilno radno vrijeme te neograničenu besplatnu kavu. Prijave su otvorene do 26. listopada.