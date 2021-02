Tražite posao u IT-ju? Zapošljava IBM i mnogi drugi

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled tjedne ponude

CloudSense je provjerena platforma za upravljanje trgovinom i pretplatnicima, izgrađena za velike ili složene tekuće usluge. Kompanije za komunikacije, medije i komunalne usluge širom svijeta s povjerenjem im se obraćaju kako bi unaprijedili putovanje svojih kupaca na Salesforceu. Tvrtka trenutno zapošljava na sljedećim pozicijama: Product Developer (m/ž), Infrastructure Consultant (m/ž), Junior Technical Consultant (m/ž), Functional Consultant (m/ž) i Technical Writer (m/ž). Javi im se do 18. veljače.

SV Group je tvrtka koja se bavi širokim spektrom IT tehnologija iz porodice IBM, Oracle i open source softvera. Ako si osoba koja ima strast prema IT tehnologijama, ovo je jedinstvena prilika da im se priključiš na poziciji Big Data projektant/programer (m/ž). Nude ti motivirajuću radnu okolinu, plaćeni dopust za važne osobne događaje (rođenje djeteta, vjenčanje, selidbu), regres, nagradu za božićne i uskršnje blagdane, rad na velikim projektima i kontinuirane edukacije. Što čekaš? Javi im se do 17. veljače.

KODEKS, tvrtka koja od samih početaka, u skladu s potrebama i zahtjevima korisnika, nudi cjelovita ICT rješenja svojim korisnicima koristeći najnovija tehnološka rješenja, zapošljava Mrežnog administratora (m/ž) s najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim pozicijama. Opis posla, između ostalog, uključuje zaprimanje, upravljanje i rješavanje korisničkih prijava, instalaciju i održavanje mrežne opreme te izradu tehničke dokumentacije. Rok za prijavu na oglas ističe 21. veljače.

Freshcells systems engineering GmbH je softverska agencija sa sjedištem u Düsseldorfu čiji dinamičan tim broji više od 70 zaposlenika. Tvrtka je uvijek u potrazi za najnovijim softverskim trendovima i rješenjima… i kvalitetnim kolegama! Trenutno zapošljavaju na pozicijama Senior Software Architect (m/ž), Fullstack Developer (m/ž) i Frontend Designer (m/ž). Ako smatraš da svijet treba gledati 'van okvira', voliš slaviti uspjehe (kako vlastite, tako i tuđe) i želiš raditi u okruženju koje pruža ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, javi im se do 19. veljače.

IBM Hrvatska je u potrazi za Specijalistima za tehničku podršku (m/ž) koji će biti zaduženi za pružanje udaljene tehničke podrške korisnicima i IBMovom tehničkom osoblju kod korisnika. Zauzvrat nude stalan posao, mogućnost dodatnih edukacija, razvoj karijere u internacionalnoj kompaniji, dodatne dane godišnjeg odmora i kolege koji su uvijek spremni pomoći. Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati s prijašnjim iskustvom rada s korisnicima koji poznaju xSeries Server Environmetnt. Svoj životopis im pošalji do 5. ožujka.