Tražite posao u IT-ju? Pogledajte tko sve zapošljava ovoga tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni izbor atraktivnih zanimanja u brzorastućem IT sektoru

Integra Grupa utemeljena je 1990. godine i posluje na lokacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Orijentirani su na isporuku kvalitetnih i inovativnih IT rješenja i usluga kojima unapređuju poslovanje klijenata čije im je zadovoljstvo primarni cilj. Zbog proširenja poslovanja trenutno zapošljavaju novog člana tima spremnog za preuzimanje izazova i odgovornosti koje nosi pozicija Junior/ senior sistemski inženjer . Prijavite se što prije!

Infobipove platforme koristilo je više od pola svjetske populacije, a to se nije dogodilo slučajno. Kroz 50 ureda na 6 kontinenata brinu se da više od 200.000 klijenata putem Infobip platformi dođu do mobilnih korisnika. Ako želite biti dio ove uspješne priče, otvara vam se prilika u Zagreba na poziciji Core Operations Engineer i u Vodnjanu na poziciji IT tehnician. Rok prijave je 4. svibnja.