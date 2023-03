Tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Selvita d.o.o. je znanstveno-istraživačka institucija s dugom tradicijom istraživanja u područjima biologije, kemije, biomedicine, veterine, farmacije i srodnih znanstvenih područja sa svrhom otkrivanja novih kemijskih i bioloških entiteta namijenjenih liječenju različitih bolesti. Trenutno traže IT sistem inženjera (m/ž) koji bi bio zadužen za instalaciju, administraciju i održavanje cjelokupnog informacijskog sustava društva. Od kandidata očekuju poznavanje rada u Microsoft tehnologijama: Windows Server, Active Directory, Microsoft 365 i MSSQL. Prijaviti se možeš do 26. ožujka.

Fraktura d.o.o. izdavačka je kuća koja već više od 20 godina postavlja nove standarde i pomiče granice u nakladničkom svijetu. Svake godine objavljuju stotinjak novih beletrističkih i publicističkih naslova iza kojih stoji tim od 24 djelatnika. Kako bi njihova šarolika ekipa postala još i bolje u potrazi su za Voditeljem web trgovine (ž/m). Budućem kolegi/ci nude rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci, rad s vrhunskim proizvodima i uslugama, partnerima i dobavljačima, dinamično okruženje, plaćen javni prijevoz i neoporezive dodatke u punom iznosu te stručne edukacije vezane uz područje rada. Oglas je aktivan do 27. ožujka.

Vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga - Financijska agencija (Fina) u potrazi je za Back-end programerom - specijalistom (m/ž). Od kandidata očekuju od 3 do 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika te poznavanje rada u programskim jezicima i bazama poput .NET-a, Jave, SOAP-a, REST-a, SQL-a i slično. Ako te ovaj oglas zainteresirao, prijaviti se možeš do 22. ožujka.

AD Plastik Grupa multinacionalna je kompanija s tridesetogodišnjim iskustvom proizvodnje komponenti za automobilsku industriju. Specifičnost i dinamičnost autoindustrije zahtijeva stalno praćenje trendova, ulaganje u razvoj proizvoda i usavršavanje. U svojim tvornicama u Hrvatskoj, Rusiji, Srbiji, Mađarskoj i Rumunjskoj zapošljavaju više od 2500 djelatnika različitih specijalizacija i profila, a sada su u potrazi za Programerom (m/ž) . Budućem kolegi/ci nude dinamično, otvoreno i društveno odgovorno poslovno okruženje, suradnju s profesionalnim, multikulturnim i multinacionalnim timom, profesionalne edukacije i mogućnost razvoja karijere, ravnotežu između privatnog i poslovnog života kao i brojne modele nagrađivanja i priznanja. Svoj životopis im možete poslati najkasnije do 30. ožujka.

Obožavate tehnologiju, o njoj znate gotovo sve, a uz to B2B marketing vam nije strani pojam? Onda je Framos Technologies d.o.o. prava kompanija za vas. Ova internacionalna IT kompanija trenutno traži novog člana svog tima na poziciji Salesforce Consultant & Developer (m/f/d) . Kandidatima nude rad u dinamičnom i svjetskom timu, kontinuirano učenje i stručno usavršavanje te stimulativna primanja. Više informacijao radnom mjestu kao i o pogodnostima koje nude, provjeri u oglasu i prijavi se do 23. ožujka.