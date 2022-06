Tražite novi televizor? Evo kako funkcionira zaslon QD-OLED

Tehnologija koja pogoni zaslone televizora stalno se mijenja i razvija. Upoznat ćemo vas s jednom od novijih koja bi trebala donijeti zanimljive prednosti i eliminirati glavne nedostatke sadašnjih tehnologija

Tržište televizora obiluje raznim vrstama zaslona i značajkama koje, navodno, jamče izvrsnu kvalitetu slike. U to je mnoštvo početkom ove godine pristigla nova tehnologija, nazvana QD-OLED ili QD Display.

Uz to, pojedinačni pikseli mogu biti prigušeni kako bi se dobila što bolja razina prikaza crne boje. Tako QD-OLED paneli mogu ponuditi znatno bolji HDR nego tradicionalni OLED zasloni.

Korištenje kvantnih točaka umjesto filtera boja dobro je zato što pritom ne dolazi do gubita svjetlosne energije. Zbog toga su zasloni svjetliji u usporedbi s tradicionalnim OLED zaslonima.

Kako tvrde u Samsungu, takvi zasloni mogu dosegnuti kontrast od 1.000.000:1 te ponuditi širok raspon boja i odličnu preglednost iz raznih kutova. Također se mogu bolje nositi s odsjajem i smanjiti izlaganje štetnom plavom svjetlu.

QD-OLED protiv OLED-a

Iako sličnosti postoje, dvije su ključne razlike između načina kako ove dvije tehnologije funkcioniraju.

QD-OLED koriste samo plavi OLED materijal za emisije plavog svjetla, tok OLED imaju još i crveni te zeleni. Ti su materijali posloženi kako bi stvarali bijelo svjetlo, koje služi kao izvor svjetla za svaki piksel.

Druga se razlika očituje u tome kako QD-OLED i OLED paneli pretvaraju primarni izvor svjetla u druge boje. Umjesto kvatnih točaka, OLED paneli za to koriste filtere boja. Ti filteri nisu podjednako učinkoviti, zbog čega dio svjetlosne energije biva izgubljen, pa je zaslon manje svijetao.

Obje tehnologije mogu imati problema s izgaranjem jer koriste organske materijale koji propadaju s vremenom.

QLED protiv QD-OLED-a

Tehnologija kvatnih točaka prisutna je u uređajima više proizvođača, ne samo Samsunga. Razlikuju se po elementima OLED-a koje se koristi u panelima QD-OLED.

QLED televizori su u stvari LED uređaji sa slojem kvantnih točaka. Iako mogu ponuditi bolju reprodukciju boja nego drugi LED televizori, i dalje imaju iste probleme kao i ti uređaji (razina prikaza crne, recimo).

Također, ovisno o tome koristi li se panel VA ili IPS, QLED uređaji mogu imati uže ili šire kuteve gledanja.

Ako je u pitanju IPS, omjer kontrasta bi također mogao biti značajno bolji. No, zato QLED televizori mogu biti značajno bolji po razini svjetline, a nemaju ni problema s izgaranjem, piše How to Geek.