Tražite novi posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo nove poslovne prilike u IT sektoru

Konstantni rast tvrtke Fero-Term stvorio je potrebu za rastom broja zaposlenika, stoga trenutno imaju otvoren natječaj za poziciju IT voditelj (m/ž) u Zagrebu. Kako biste kvalitetno obavljali ovakav posao potrebno je odlično poznavanje rada serverskih sustava (Windows Server), poznavanje rada mrežne infrastrukture (routeri, switchevi, wifi,…) i cloud servisa te iskustvo vođenja tima ljudi. Svojim zaposlenicima omogućuju da ostvare svoj puni potencijal, da imaju priliku napredovati unutar tvrtke, stoga konstantno ulažu u njihovo profesionalno obrazovanje. Ostale uvjete i pogodnosti ove radne pozicije pročitajte u sklopu oglasa te im pošaljite svoju prijavu do 24. kolovoza.

Hrvatska poštanska banka je najveća banka u hrvatskom vlasništvu, a kako bi održali kontinuirani rast u potrazi su za motiviranim kandidatima koji žele sudjelovati u ostvarenju rekordnih rezultata i stvaranju najbolje hrvatske banke na radnom mjestu Viši analitičar za podršku skladištenju podataka (m/ž) u Zagrebu. Od kandidata se očekuje minimalno 1 (VSS/VŠS) ili minimalno 3 (SSS) godine iskustva na srodnim poslovima te posjedovanje osnovnih znanja o (Oracle) bazama podataka i SQL. Nude strukturirani onboarding program, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, božićnicu, uskrsnicu, regres te posebne pogodnosti poput niže kamatne stope na kredite, a ostale benefite pogledajte u sklopu natječaja te se prijavite do 17. kolovoza.



STRABAG kao jedan od vodećih ponuđača građevinskih usluga na prostorima srednje i srednjoistočne Europe zapošljava više od 75.460 djelatnika na više od 500 lokacija. Trenutno šire svoj IT tim te zapošljavaju u Zagrebu na poziciji Mitarbeiter IT-Servicedesk (m/w). Prijavite se na njihov natječaj ako dobro poznajete njemački jezik te imate snažan afinitet prema IT sektoru. Ovo je prilika za sve one koji žele ući u IT svijet jer STRABAG osigurava i intenzivno uvođenje u posao te edukacije preko kojih se možete specijalizirati u IT odjelu. Detaljnije informacije pronađite u oglasu te im pošaljite svoju prijavu do 22. kolovoza.