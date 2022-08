Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled atraktivnih poslova u IT sektoru

Shipshape je IT tvrtka osnovana 2014. godine, usmjerena na razvoj softverskih rješenja prilagođenih potrebama klijenata i savjetovanju u IT tehnologijama. Njihov fokus je eCommerce, koji razvijaju na vlastitoj platformi, a uz to razvijaju i vlastite B2B aplikacije. Traže senior PHP developera (m/ž) za rad na novom proizvodu koji se nadovezuje na postojeću Shape Core platformu, osobu s odličnim znanjem back-end PHP developmenta te voljom i ambicijom za rad i učenje. Uz priliku za razvoj novog proizvoda na njihovoj platformi te povremen rad od kuće, nude i plaću od 17000 do 20000 kn. Detalje natječaja provjerite u oglasu te im pošaljite svoju prijavu do 4. kolovoza.

Triglav osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće osigurateljne grupacije u jugoistočnoj Europi, s misijom stvaranja sigurnije budućnosti. Ako imate iskustva u podatkovnoj analitici te radu s podatkovnim modelima i algoritmima javite im se na otvoreni natječaj Samostalni stručni suradnik - IT analitičar (m/ž). Nude rad s naprednim tehnologijama i alatima iz područja poslovne inteligencije, kontinuirano stjecanje znanja i razvoj vještina te klizno i fleksibilno radno vrijeme. Javite im se do 10. kolovoza i postanite dijelom njihova tima.