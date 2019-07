Tražite ljetne gejming izazove? Pronašli smo videoigre koje bi vas mogle zainteresirati

Ako tražite videoigre koje predstavljaju izazov, ali isto tako ne kažnjavaju česte pogreške, ovi naslovi mogli bi biti prava stvar za vas

Nasreću, postoje videoigre koje vam mogu pružiti izazov, a da vam izgubljeni život ili povratak na početak nivoa ne trljaju na nos. One i dalje od vas traže puno, no nisu napravljene tako da se osjećate loše zato što niste uspjeli. Sasvim suprotno od toga - ove akcijske igre su dizajnirane tako da vas potaknu da pokušate ponovno.

Katana Zero

Nedavno izašli Katana Zero fantastična je peterosatna vinjeta zavijena u estetiku mračnih osamdesetih, prešarana neobičnom pričom, hrpom akcije i zdravom dozom stiliziranog nasilja. Riječ je o nemilosrdno teškoj kombinaciji platformskih slagalica, usporavanja vremena i borbe inspirirane kultnim klasicima poput Hotline Miamija. Katana Zero ponosi se munjevito brzom borbom u kojoj svi umiru samo nakon jednog udarca, no to kompenzira beskonačnim brojem života i činjenicom da su svi nivoi napravljeni kako biste ih završili u manje od 20 sekundi.