Tražite dobru videoigru za vikend? Ugrabite The Fall potpuno besplatno

Epic Games Store objavio je ovotjednu besplatnu igru - akcijsku avanturu The Fall iz 2014. u kojoj preuzimate ulogu robotskog odijela koje na nepoznatom planetu pokušava zaštititi onesvještenu osobu koja ga nosi. Igra će biti besplatna do 25. ožujka

The Fall je akcijska avantura kanadskog studija Over The Moon iz 2014. u kojoj preuzimate ulogu robotiziranog skafandera koji nastoji zaštiti onesviještenu osobu koja ga nosi. U igri ćete riješavati slagalice, pucati po izvanzemaljcima i uživati u (očigledno) mračnoj atmosferi.

Igra, premda nastoji definirati identitet, najviše podsjeća na mišung Another Worlda i Dead Spacea. Ako nikad niste zaigrali The Fall, sad zbilja nemate razloga to ne napraviti. Igra je potpuno besplatna na Epic Games Storeu, i ostat će takva do 25. ožujka.