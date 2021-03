Akcija Play At Home se nastavlja: Ugrabite izvrsne PlayStation hitove potpuno besplatno

U ponudi je velik broj naslova za PlayStation VR, kao i nekolicina hitova za koje smo znali plaćati preko 400 kuna

Sony je službeno obznanio novu fazu programa Play at Home. Kompanija dijeli besplatne igre kako bi potakla ljude da održe društvenu distancu tijekom toplijih mjeseci, a u ponudi je nekoliko jako dobrih naslova koje će gejmeri moći preuzeti tijekom idućih nekoliko tjedana.

Za preuzimanje vam neće trebati PlayStation Plus.

Prvi i najistaknutiji naslov na listi je Horizon Zero Dawn sa svim proširenjima koji će biti dostupan od 19. travnja do 14. svibnja.

Prije nego što zgrabite Horizon Zero Dawn, na raspolaganju će vam biti i druge izvrsne igre. 25. ožujka ćemo moći ugrabiti Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnauticu i The Witness. Neke od ovih igara dolaze sa načinom rada u virtualnoj stvarnosti, a tu su i čisti VR naslovi poput Astro Bot Rescue Missiona, Mossa i Paper Beast.

Navedene igre bit će dostupne do 22. travnja.

Još imate malo vremena da ugraite Ratchet and Clank iz 2016. - rok za besplatno preuzimanje je 31. ožujka. Više informacija o akciji možete pronaći ovdje.