Najnovija igra u već poznatoj Epicovoj tjednoj ponudi besplatnih naslova je teška ali zabavna RPG poslastica For The King

Tražite neku dobru igru za vikend a volite RPG naslove stare škole? Bacite pogled na strateški RPG For The King koji je besplatan u ovotjednom izdanju Epicove promotivne akcije. Igra, u slučaju da niste čuli za nju, kombinira elemente stolnog RPG-a i roguelike igara u izazovnoj kampanji za jednog ili više igrača.

For The King će biti besplatan sve do 30. travnja kad će ga zamijeniti jedna od popularnijih predstavnica horor serijala Amnesia.