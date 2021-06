Tražite bolji posao? Pogledajte pregled oglasa iz IT-ja

U suradnji s portalom MojPosao donosimo nove oglase

Serengeti je nagrađivana konzultantska tvrtka za razvoj softvera. S 300 projekata iza sebe, s ponosom mogu reći da imaju zavidnu zalihu znanja, i što je najvažnije, strasti prema onome što rade. Kako bi osnažili svoj postojeći tim stručnjaka, zapošljavaju na poziciji: Senior React Developer (m/ž). Idealan kandidat posjeduje najmanje 4 godine iskustva u radu s JavaScriptom, solidno razumijevanje objektno orijentiranog programiranja i visoku razinu iskustva s korisničkim sučeljima. Ako se prepoznaješ u tom opisu, javi im se do 9. lipnja.

HRPRO je specijalizirano poduzeće za razvoj i implementaciju web aplikacije za upravljanje ljudskim potencijalima. Imaju bogate reference, izvrsne zaposlenike, odlične radne uvjete, zanimljive projekte te puno izazova i prilika za one koji žele raditi i napredovati. U to se možeš uvjeriti ako se do 16. lipnja prijaviš na oglas za radno mjesto: Backend developer (m/ž). Opis posla uključuje implementaciju HRNET aplikacije kod korisnika, nadogradnju aplikacije te dizajn, razvoj i testiranje novih funkcionalnosti.

S više od 5.000 dizajnerskih etiketa i brendova kao što su Balenciaga, Jimmy Choo, Valentino, Burberry ili Dolce & Gabbana, MYBESTBRANDS je vodeći premium i luksuzni modni internetski centar. Treutno tragaju za osobom koja će pojačati njihov splitski ured, i to na poziciji: System Administrator/DevOps Engineer (m/ž). Novim kolegama nude stalan posao, osobni razvoj, sudjelovanje na konferencijama, pohađanje edukacija i fleksibilno radno vrijeme. Na oglas se možeš prijaviti do 19. lipnja.

Tvrtka Own Solutions iz Rijeke zapošljava na radnom mjestu: Software QA Tester (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju imati istančano 'oko za detalje' i izvrsne komunikacijske vještine. Opis posla, između ostalog, podrazumijeva suradnju s voditeljima timova na planiranju i izvršavanju testnih slučajeva i scenarija, testiranje aplikacije te dokumentiranje i prijavu softverskih nedostataka. Svoj životopis im možeš poslati do 10. lipnja.

PHOBS d.o.o., regionalni lider u razvoju i primjeni naprednih tehnologija za primjenu u turizmu i hotelijerstvu, traži Razvojnog inženjera (m/ž) sa iskustvom u izradi web aplikacija i servisa. Nude ti stimulativna primanja, aktivno sudjelovanje u razvoju sustava sa starijim kolegama, vođenje projekata i svog tima u izradi novih rješenja te sudjelovanje u internacionalnim projektima i poticajno međunarodno okruženje. Javi im se do 14. lipnja.