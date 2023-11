Tražiš posao u IT sektoru? Velike tvrtke zapošljavaju, provjerili smo ponudu

Ako tražiš posao koji će minimalno uključivati ured, sjedenje i tipkanje za laptopom, a najvećim dijelom teren, vožnju, spajanje usluga i rješavanje teškoća te pri tome i upoznavanje s mnoštvom ljudi, upravo si ga pronašao/la! Hrvatski Telekom te poziva da im se pridružiš u ulozi Tehničara za telekomunikacije (m/ž), a kako bi te privukli nude ti stimulativna primanja i bonuse na plaću, fleksibilno radno vrijeme, mentora koji će te uvesti u posao, digitalne edukacije, interne razvojne programe i druge pogodnosti. Javi im se do 24. prosinca.

Rijeka Gateway je u procesu realizacije značajnog kapitalnog greenfield projekta - razvoja Rijeka Gateway Terminala. Cilj projekta je izgradnja i puštanje u rad novog kontejnerskog terminala za dioničare, kao i proširenje poslovne vrijednosti i ponude za cijelu regiju i zaleđe za glavnog kupca, Maersk. Trenutno zapošljavaju na poziciji: Terminal IT/OT On-site Support Engineer (m/ž), a zainteresirani kandidati moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva. Prijave primaju do 12. prosinca.

Entrio, vodeća hrvatska platforma za event management i prodaju ulaznica, te poziva da budeš prva linija podrške kolegama. Drugim riječima, pozivaju te da im se pridružiš na poziciji: IT Tehničar (m/ž). Ako te veseli instalacija Windows drivera, nema tog printera koji te može izbaciti iz takta, a USB ti je srednje ime, odlično ćeš se uklopiti! Nude ti početnu bruto plaću u rasponu od 1.300 do 1.500 eura, dodatnu naknadu za prijevoz i prehranu, klizno radno vrijeme te brojne prilike za razvoj i edukaciju. Prijave primaju najkasnije do 1. prosinca.

Istarska kreditna banka Umag, banka je s dugogodišnjom tradicijom i ambicioznim planovima za daljnji razvoj. Trenutno tragaju za pojačanjem na radnom mjestu Sistem administrator (m/ž), potrebno je posjedovati najmanje 3 godine radnog iskustva na relevantnim poslovima, a nude ti raznovrstan rad u poticajnom okruženju, kontinuirano stjecanje novih znanja, priliku za osobni rast i razvoj te odlične kolege uz koje ćeš se osjećati 'kao doma'. Što čekaš? Javi im se čim prije, a najkasnije do 21. prosinca.

Datalab, vodeći proizvođač ERP poslovnog softvera u Jugoistočnoj Europi, nudi cjelovita poslovno-informacijska rješenja za mala i srednja poduzeća. I zapošljava na radnom mjestu: ERP razvojni konzultant za financije i robno poslovanje (m/ž). Kandidati moraju posjedovati najmanje 5 godina prethodnog radnog iskustva, a zauzvrat ti nude kontinuirano razvijanje poslovnih vještina, stimulativna primanja te rad u perspektivnom okruženju. Javi im se najkasnije do 30. studenog.