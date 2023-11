Tražiš posao u IT sektoru? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju

Ch-aviation, utjecajan pružatelj obavještajnih podataka o zračnim prijevoznicima, svoj tim želi osnažiti na poziciji: Quality Aaaurance Specialist (m/ž). Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati s najmanje jednom godinom radnog iskustva u testiranju softvera, osiguravanju kvalitete ili sličnim ulogama. Nude ti razvoj profesionalnih (ali i mekih) vještina pohađanjem konferencija, radionica i internih obuka, ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, rad sa zanimljivih lokacija, primjerice Tajlanda, na trošak poslodavca (!) i koješta drugo. Javi im se najkasnije do 28. studenog.

Cenosco je tvrtka koja se bavi tehničkim rješenjima za inženjerske tvrtke, razvijajući alate u području upravljanja rizikom integriteta imovine, zdravlja, sigurnosti, okoliša i kvalitete (HSEQ), geomatskog inženjerstva i statističke analize. Trenutno su u potrazi za osobom koja će im se pridružiti na radnom mjestu: Customer Support Manager (m/ž). Nude ti konkurentna primanja i bonuse, edukacije i profesionalni rast, 24 dana godišnjeg odmora te sjajne kolege. Svoj životopis im pošalji do 28. studenog.

Franck Grupa je među vodećim prehrambenim kompanijama u regiji, koja više od stoljeća stvara vrhunske proizvode i brendove, kombinirajući znanje i iskustvo prijašnjih generacija s energijom i novim znanjima koje donose mladi ljudi. Trenutno tragaju za SAP stručnjakom za BI/CO (m/ž). Očekuju te razne pogodnosti, rad u dinamičnom okruženju, profesionalni napredak, izazovni radni zadaci i odlična ekipa! Prijave primaju do 17. studenog.

Allianz, društvo koje osigurava našu budućnost, traži motiviranog i samostalnog Poslovnog analitičara (m/ž) u Razvoju i održavanju neživotnih osiguranja koji bi se pridružio/la njihovom uspješnom timu te nastavio/la njegovati korisničku i tržišnu izvrsnost. Očekuju te digitalni programi učenja, podrška stručnog mentora, prilika za osobni i profesionalni rast i razvoj, mogućnost hibridnog načina rada te dodatno zdravstveno osiguranje. Javi im se najkasnije do 17. studenog.

Repsly, Inc., tvrtka koja svijetu želi ponuditi vodeću platforme za maloprodaju, zapošljava na poziciji: Integrations Engineer (m/ž). Ako tražiš okruženje koje će ti omogućiti da svoje vještine, strast i pozitivnu energiju iskoristiš kako bi igrao/la značajnu ulogu u rastu globalne SaaS tvrtke, ovo je oglas kao stvoren za tebe. Nude ti kulturu u kojem se potiče isprobavanje novih rješenja, čak i po cijenu pogreške, kontinuirane edukacije i profesionalni razvoj, konkurentna primanja i niz drugih pogodnosti. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 19. studenog.