Tinder za jesen najavio 'high-end' članstvo, evo što to znači za korisnike

'Osim osvježenja proizvoda, Tinder je na dobrom putu da početkom jeseni lansira svoje 'high-end' članstvo', kažu u tvrtki. Očekuju da će početna cijena biti znatno viša od trenutne ponude Tindera zbog, kako su naveli, 'značajnih novih pogodnosti koje će članovi dobiti, kao i zbog ograničene dostupnosti'.

Konkretni detalji o dodatnim mogućnostima 'high-end' članstva zasad nisu poznati pa je tvrtka tajanstvena oko najavljivanih noviteta.

Ranije ove godine novo članstvo potvrdio je Tinderov CPO Mark Van Ryswyk, koji je tada ponudu od 500 dolara mjesečno nazvao 'Tinder Vault' u intervjuu za Fast Company.

On smatra da doista postoji tržište za spojeve koje je spremno platiti za kvalitetne spojeve i iskustva koja ih vode u nove veze. No, naznačio je da će se proizvod oslanjati na tehnologiju, a ne na ljude koji bi to zlonamjerno koristili.