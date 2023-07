Ovako čovjek koji je podigao internet na noge vidi budućnost umjetne inteligencije

Berlin je na dva dana – 27. i 28. srpnja – postao središte IT industrije. Ondje se, naime, pod egidom 'Shaping the Future. Together' održava WeAreDevelopers World Congress, a koji je i ove godine posjetilo više 10.000 programera iz cijelog svijeta. Više od 80 radionica i preko 250 predavanja na 15-ak pozornica samo je dio najveće dvodnevne developerske konferencije, na kojoj lideri tehnološke industrije i preko 300 govornika raspravljaju o trendovima u svijetu, od umjetne inteligencije i IoT-a do robotike

Organizatori i osnivači svjetskog kongresa – Sead Ahmetović, Rudi Bauer i Thomas Dohmke - istaknuli su koliko su ponosni na to što su okupili developersku zajednicu koja kontinuirano raste i okuplja sve više zaljubljenika u kodove. 'Developeri imaju moć izgraditi budućnost, donijeti napredak, razvoj i sreću čovječanstvu svojim rješenjima. I zato je naš moto ove godine: Oblikujemo budućnost. Zajedno', istaknuo je Ahmetović.

Bauer je rekao da tehnologija mora graditi mostove, a ne zidove, što je od samog početka bila ideja ovog kongresa. 'Zajedno smo snažniji i upravo nas ovakvi događaji zbližavaju, jer mi nismo samo kolege, već i obitelj i iskrena zajednica koja zajedno slavi uspjehe te inovira. Nadamo se da će umrežavanje i na ovogodišnjem kongresu biti uspješno kao i dosad', istaknuo je Bauer. 'Prekrasno je vidjeti ljude iz cijelog svijeta s novim perspektivama i idejama koje dijelimo; u ovom trenutku zajedno počinjemo stvarati i oblikovati budućnost. Najbolji način da predvidimo budućnost jest da je izumimo. Berlin je danas srce i duša developerske zajednice', istaknuo je Dohmke. Christian Heilmann, jedan od direktora konferencije, također je naglasio koliko ga veseli to što je developerska zajednica rasla s godinama te da je i on sam na kongresu puno naučio, uživao i upoznao ljude koji su mu, kaže, promijenili život. Tim Berners-Lee u Berlinu / WeAreDevelopers World Congress Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lucija Špiljak







Tim Berners-Lee u Berlinu / WeAreDevelopers World Congress Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lucija Špiljak Kongres je otvorio ni manje ni više nego vizionar i osnivač modernog interneta, odnosno World Wide Weba – Tim Berners-Lee. Upravo on stoji iza razvoja programskih jezika HTML, HTTP i prvog web preglednika na svijetu, čime je taj britanski znanstvenik i profesor utabao put internetu i pokrenuo svojevrsnu prekretnicu u industriji. Istaknuo je u uvodnom govoru da su ljudi i dalje ti koji imaju moć u svojim rukama kako bi odgovorno upravljali internetom. Osvrnuo se pritom i na goruću temu – umjetnu inteligenciju - te podsjetio na citat britanskog matematičara Alana Turinga: 'Ako se čini kao da razmišlja, znači da razmišlja.' 'Tako je i s ChatGPT-jem – čini se da doista može razmišljati. Na neki način smo s ovom tehnologijom postali pametniji, ali s druge strane puno je boljki i izazova. Ako umjetna inteligencija počne preuzimati sve više funkcionalnosti unutar tvrtke, znači da je već izvan kontrole. Možemo li kontrolirati umjetnu inteligenciju? Što smo dosad napravili za kontrolu takvih stvari?' rekao je Berners-Lee te dodao da su upravo svjetski developerski kongresi poput ovog u Berlinu ključni za rasprave i inovacije. Tim Berners-Lee o izazovima interneta Izvor: Društvene mreže / Autor: CNBC On predviđa da će svatko u budućnosti moći imati osobnog asistenta u stilu ChatGPT-ja. Berners-Lee je, naime, suosnivač Inrupta, startupa čiji je cilj izraditi korisnicima weba jedinstvenu prijavu koja se može upotrebljavati na različitim stranicama na internetu. Kao dio svog rada na razvoju te tehnologije, Inrupt želi pohraniti podatke pojedinačnih korisnika u digitalne spremnike. Ove takozvane kapsule mogle bi web stranicama ili uslugama omogućiti pristup nekim ili svim osobnim podacima pojedinca, od načina spavanja do preferencija pri kupnji. Jednom kada postane stvarnost, napredni chatbot pokretan umjetnom inteligencijom, sličan fenomenu umjetne inteligencije ChatGPT, mogao bi iskoristiti te podatkovne module da djeluje kao digitalni osobni asistent, predložio je Berners-Lee. 'Zovemo ga Charlie. Charlie je umjetna inteligencija koja radi za vas', rekao je tehnološki mag. Istaknuo je i da, za razliku od drugih virtualnih pomoćnika - poput Amazonove Alexe i Appleove Siri - chatbot koji on predviđa neće biti povezan s Big Techom. Zakonski bi 'radio' za svog korisnika, objasnio je, baš kao agent ili odvjetnik. 'U tom slučaju, ako Charlie doista radi za mene, povjerit ću mu sve svoje podatke i očekivati ​​da će to biti mnogo pronicljivije', rekao je Berners-Lee. 'Solidnim protokolom možete napraviti aplikacije koje će promijeniti ljudske živote na bolje. Uzbudljiv je to val koji kombinira osobnu moć i umjetnu inteligenciju', zaključio je. vezane vijesti tri dana u opatiji Zanima vas UX, Javascript, PHP...? Evo što će biti na Web Summer Campu ove godine

