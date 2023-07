Threads je postao još sličniji Twitteru, pogledajte o čemu se radi

Threads, aplikacija tvrtke Meta Platforms, predstavila je karticu Following u kojoj je moguće vidjeti objave ljudi koje pratite, poredane kronološki umjesto prema algoritmu, kako je u kartici For you.

Novu značajku - koju su brojni korisnici tražili od 5. srpnja, kad je Threads pokrenut - najavio je glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg.